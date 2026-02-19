Contenu commandité

Une saison exceptionnelle au Valinouët

Cette année, l’hiver se fait particulièrement généreux au Valinouët. « On n’a jamais vu autant de neige pour cette période de l’année », souligne Stéphane Leblond, directeur des communications et du marketing. Une saison exceptionnelle qui tombe à point pour la semaine de relâche, du 28 février au 8 mars, alors que la station promet une foule d’activités pour toute la famille.

Des activités toute la semaine de relâche

Du lundi au vendredi, des cours de ski seront offerts aux enfants dès l’âge de 4 ans, répartis par catégories d’âge. Les parents peuvent consulter la section « École de glisse » sur le site web du Valinouët pour plus d’informations, et les inscriptions se font par téléphone au 418-673-6455, poste 231.

Pendant toute la semaine de relâche, le centre fonctionnera selon l’horaire habituel des fins de semaine, soit de 8 h 30 à 15 h 30, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de leurs journées à la montagne. Une grande variété d’activités sera offerte sur place, dont le ski alpin, la planche à neige, les glissades en tube, le fatbike, le ski de fond (avec une boucle gratuite de 8 km) et la raquette (incluant une montée en télésiège, suivie d’un sentier familial de 4,3 km).

La boutique de location sera ouverte toute la semaine, tout comme la cafétéria et le resto-pub Le Yéti, parfaits pour reprendre des forces entre deux descentes. À noter également : le samedi 28 février, des entreprises de ski seront sur place et il sera possible d’essayer gratuitement skis et planches à neige.

Profiter de la montagne en tout temps

En dehors de la relâche, un rabais de 25% est offert les mardis et mercredis. Une belle occasion de profiter des conditions idéales à prix doux.

Avec ses 42 années d’opération, le Valinouët continue de faire vivre la magie de l’hiver aux familles de la région. Sa réputation n’est plus à faire, et cette saison record promet des souvenirs mémorables.

