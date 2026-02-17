SUIVEZ-NOUS

Mardi, 17 février 2026

Faits divers

Arrestations à Saguenay

Une virée au guichet automatique “payante”

Le 17 février 2026 — Modifié à 09 h 25 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les policiers continuent de prêter une attention particulière à la fréquentation prolongée de certains guichets automatiques à Saguenay.

C’est ainsi que vers 22h30, leur attention a été attirée par un individu qui était en train de fumer dans le portique d’un guichet automatique sur la rue Racine. Faisant les vérifications d’usage, les agents ont alors constaté que l’homme d’une quarantaine d’années faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, et fut appréhendé sur le champ.

Puis, en fin de soirée, une femme d’une trentaine d’années a aussi attiré l’attention des patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS), alors qu’elle consommait de l’alcool au vu et au su de tous en pleine rue Audet à Chicoutimi. La citoyenne faisait aussi l’objet d’un mandat d’arrestation. Les deux fautifs comparaissent ce mardi au palais de Justice de Chicoutimi. 

