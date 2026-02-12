Et pourquoi pas Québec?

Il faut remonter à plus d'une vingtaine d'années pour voir la première expérience d'un match de la ligue nationale de hockey à l'extérieur. Un match qui est demeuré dans la mémoire de plusieurs.

22 novembre 2003, dans un froid glacial des Prairies, le Canadien rend visite aux Oilers d'Edmonton pour la toute première Classique Héritage. Tous se souviennent de la fameuse tuque que portait José Théodore durant cette rencontre, remportée par le tricolore 4 à 3.

Le Canadien a, par la suite, participé à d'autres événements extérieurs. En 2011, du côté de Calgary, Montréal a participé à une autre Classique Héritage et en 2016, les Glorieux croisent le fer avec les Bruins à Boston pour la Classique Hivernale.

Depuis quelques années, les experts de la province de posent la question à savoir où présenter une classique extérieure du côté de la métropole. On aurait pu penser au stade Olympique, mais avec les travaux majeurs qui sont en cours pour encore quelques années et la construction d'un toit fixe, on doit abandonner cette idée.

Le stade Percival-Molson, où jouent les Alouettes de Montréal, pourraient être une place intéressante, mais la capacité à peine plus grande que celle du Centre Bell, ne donnerait pas l'aspect aussi grandiose que dans les événements présentés aux États-Unis. Assez incroyable de pensez que Montréal n'a aucune infrastructure d'importance pour présenter un tel événement.

Plus récemment, certains promoteurs ont mis sur la table la possibilité de présenter une Classique Héritage sur le circuit Gilles-Villeneuve de l'île Sainte-Hélène, dans l'épingle, où des milliers de personnes s'entassent dans les gradins à chaque mois de juin. L'idée de monter une patinoire à cet endroit, avec en toile de fond la ville de Montréal d'un côté et de l'autre le pont Jacques-Cartier au loin, donnerait un cachet bien spécial.

La semaine dernière, lors de sa chronique du matin dans l'émission « Réveillez-vous » au 92,5, l'énigmatique Max Bradette est allé d'une idée qui a fait beaucoup réagir parmi les auditeurs. « Si on veut vraiment montrer que le Québec et la Mecque du hockey, pourquoi pas présenter l'événement du côté de la capitale nationale, directement sur les Plaines d'Abraham. Et, question de mettre la cerise sur le gâteau, un affrontement contre l'Avalanche du Colorado avec le chandail fleurdelisé, comme nous l'avons vu dernièrement au Centre Bell.

Imaginez les images! Le Vieux-Québec en arrière-plan et tout le côté historique de la ville et de l'histoire de la province. Et peut-être, pour une fois, prouver au commissaire Gary Bettman que Québec est une véritable ville de hockey! Pour ça, je crois que tout le monde le sais, même lui. Il suffit juste de trouver des gens d'affaires avec les poches profondes… il est là le problème.

Si le Canadien de Montréal veut vraiment prouver qu'elle est l'équipe de toute la province et aussi se rapprocher de ses partisans, elle devrait proposer l'idée de présenter une classique de hockey à Québec sur les Plaines.

D'ici là, le Canadien participera à une autre Classique Héritage en octobre prochain du côté de Winnipeg. Après toutes les classiques, Héritage, Hivernales ou des stades, il est temps de présenter la « Classique du Hockey ».