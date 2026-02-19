SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Reconstruit après un incendie

Québec inaugure un immeuble de 52 logements sociaux à Jonquière

Émile Boudreau
Le 19 février 2026 — Modifié à 11 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un peu plus de trois ans après l’incendie qui l’avait complètement ravagé en juin 2022, l’immeuble de 52 logements sociaux St-Dominique, à Jonquière, renaît officiellement de ses cendres.

Le gouvernement du Québec, le député de Jonquière, la Ville de Saguenay et l’Office municipal d’habitation de Saguenay ont inauguré aujourd’hui le nouveau bâtiment, destiné aux familles et aux personnes seules.

Le projet, qui représente un investissement de plus de 20 millions de dollars, a été entièrement financé par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Selon le gouvernement, l’utilisation de technologies innovantes, dont la modélisation des données du bâtiment (BIM) et l’assemblage de modulaires préfabriqués en usine, a permis de réduire de moitié la durée habituelle d’un chantier comparable.

Les nouveaux locataires ont commencé à s’y installer dès septembre dernier. L’immeuble comprend également une salle communautaire destinée à favoriser la vie de quartier.

Présente pour l’inauguration, la ministre responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, a insisté sur l’impact humain du projet, déclarant que la perte d'un logement peut représenter un bouleversement profond pour les personnes qui en sont victimes.

« Avec cette reconstruction, nous offrons bien plus qu'un simple toit : nous recréons un environnement sécurisant où celles et ceux qui y habitent pourront évoluer dans un cadre stable et adapté à leurs besoins. », a souligné la ministre.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a lui aussi salué l’aboutissement de ce chantier, signe, selon lui, de l’engagement du gouvernement envers la population de Jonquière.

Pour le maire Luc Boivin, la reconstruction des 52 logements du St-Dominique marque un moment important pour toute la ville de Saguenay qui, selon ses mots, a su « transformer une situation difficile en un projet moderne, innovant et porteur d'espoir. » Finalement, Carl Dufour, le président de l'Arrondissement de Jonquière, à pour sa part indiqué que ce projet illustre clairement la volonté de la Ville et de son arrondissement à agir concrètement pour répondre aux besoins en logement abordable, accessibles, sécuritaires et de qualité.

