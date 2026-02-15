Un motoneigiste disparu sous les glaces à Falardeau

Un motoneigiste est porté disparu à Saint-David-de-Falardeau, où les autorités poursuivent activement les recherches depuis samedi soir.

L’intervention se concentre dans le secteur du lac Lamothe, après qu’un homme se soit retrouvé dans les eaux glacées vers 18 h 30. D’après les informations transmises par la Sûreté du Québec, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, participait à une sortie en motoneige avec des amis lorsque la glace a brusquement cédé sous eux.

Trois hommes prenaient part à l’excursion, circulant sur deux motoneiges au moment de l’incident. Les trois se sont retrouvés submergés. Deux d’entre eux ont réussi à regagner la surface et à se mettre en sécurité, mais le troisième demeure introuvable.

D’importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver le motoneigiste. Les pompiers ont été appelés en renfort afin de procéder au ratissage des rives, tandis que les plongeurs doivent poursuivre les opérations pour localiser l’homme disparu. Les recherches se poursuivent dans l’espoir de le retrouver.