Nouvel exode des commerces vers le boulevard du Royaume?

Ceux qui regardent l’exode des commerces des centres-villes de Saguenay vers les boulevards appréhenderont-ils l’investissement qui s’apprête à être fait sur le boulevard du Royaume à Chicoutimi? Après la création de L’Axe, regroupant notamment plusieurs bureaux de services médicaux, le groupe des Immeubles Perron annonce la construction d’un vaste bâtiment commercial, “Le Pôle”, à vocation commerciale et industrielle, qui sera situé dans la même portion comprise entre les boulevards St-Paul et Talbot, mais de l’autre côté.

Il s’agit tout de même d’un investissement de 35 millions de dollars pour un développement de 110 000 pieds carrés d’espaces locatifs. La direction des Immeubles Perron dit souhaiter offrir un lieu d’implantation unique à Saguenay, misant sur les différents accès à proximité, offrant aux entreprises un positionnement logistique de premier plan.

Cette accessibilité devrait favoriser, selon la direction, les échanges commerciaux et permettra aux futurs occupants de rayonner tant à l’échelle régionale que nationale. Le directeur général des Immeubles Perron, Charles-André Perron, mentionne que cet investissement reflète leur confiance envers le potentiel économique de la région et une volonté de participer concrètement à son développement.

D’autres étapes suivront dans les prochains mois, mentionne-t-on, afin de concrétiser le projet au cours du printemps 2026.