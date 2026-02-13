Quatre blessés dans une collision frontale à Saint-Honoré

Une violente collision frontale entre deux véhicules a fait quatre blessés, jeudi soir, sur le boulevard Martel à Saint‑Honoré. L’accident, survenu à l’angle du chemin du Volair, a entraîné une intervention des services d’urgence, rapporte Radio‑Canada.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un malaise ressenti par l’un des conducteurs serait à l’origine de l’impact. Les personnes impliquées ont toutes été transportées au centre hospitalier. La SQ précise toutefois que leurs blessures ne mettraient pas leur vie en danger. Aucun détail supplémentaire sur leur état ou les circonstances exactes n’a été communiqué pour le moment.

La collision a forcé la fermeture complète du boulevard Martel dans les deux directions durant l’intervention des secours. La circulation a ensuite repris de façon alternée.