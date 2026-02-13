SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 février 2026

Faits divers

Temps de lecture : 30s

Accident de la route

Quatre blessés dans une collision frontale à Saint-Honoré

Émile Boudreau
Le 13 février 2026 — Modifié à 06 h 49 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une violente collision frontale entre deux véhicules a fait quatre blessés, jeudi soir, sur le boulevard Martel à SaintHonoré. L’accident, survenu à l’angle du chemin du Volair, a entraîné une intervention des services d’urgence, rapporte RadioCanada.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un malaise ressenti par l’un des conducteurs serait à l’origine de l’impact. Les personnes impliquées ont toutes été transportées au centre hospitalier. La SQ précise toutefois que leurs blessures ne mettraient pas leur vie en danger. Aucun détail supplémentaire sur leur état ou les circonstances exactes n’a été communiqué pour le moment.

La collision a forcé la fermeture complète du boulevard Martel dans les deux directions durant l’intervention des secours. La circulation a ensuite repris de façon alternée.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES