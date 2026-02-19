Deux arrestations à Jonquière liées à un conflit criminel

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé mardi soir à l’arrestation de deux hommes à la suite d’une introduction par effraction survenue dans l’arrondissement de Jonquière.

Selon les informations rapportées par Radio‑Canada, l’affaire serait liée à un conflit opposant des groupes criminels pour le contrôle de la vente de drogues dans la région.

L’intervention policière s’est déclenchée vers 23 h 15, alors que les agents ont été appelés sur les lieux d’un événement impliquant non seulement une intrusion dans une résidence, mais aussi une séquestration et le braquage d’une arme à feu. Les patrouilleurs de la Direction de la surveillance du territoire ont rapidement appréhendé deux suspects, l'un dans la vingtaine et l'autre dans la trentaine.

Les deux hommes ont comparu mercredi après‑midi au palais de justice, et l’enquête a été transférée au Groupe d’intervention en violence urbaine (GIVU).

Un contexte de tensions criminelles croissantes

Cette affaire survient dans un climat déjà tendu au Saguenay, où plusieurs opérations policières majeures ont été menées au cours des dernières semaines.

Le mois dernier, deux coups de filet ont visé des proches présumés du criminel All Boivin. Le 21 janvier, une dizaine d’arrestations ont été réalisées simultanément à Saguenay et dans la région de Montréal.

Puis, le 5 février, l’Escouade régionale mixte (ERM) de Saguenay annonçait avoir arrêté deux personnes présumément reliées à All Boivin et de Dave Pic Turmel, un autre individu lié au milieu criminel.