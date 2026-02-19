SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Faits divers

Contrôle du marché de la drogue

Deux arrestations à Jonquière liées à un conflit criminel

Émile Boudreau
Le 19 février 2026 — Modifié à 07 h 26 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé mardi soir à l’arrestation de deux hommes à la suite d’une introduction par effraction survenue dans l’arrondissement de Jonquière.

Selon les informations rapportées par RadioCanada, l’affaire serait liée à un conflit opposant des groupes criminels pour le contrôle de la vente de drogues dans la région.

L’intervention policière s’est déclenchée vers 23 h 15, alors que les agents ont été appelés sur les lieux d’un événement impliquant non seulement une intrusion dans une résidence, mais aussi une séquestration et le braquage d’une arme à feu. Les patrouilleurs de la Direction de la surveillance du territoire ont rapidement appréhendé deux suspects, l'un dans la vingtaine et l'autre dans la trentaine.

Les deux hommes ont comparu mercredi aprèsmidi au palais de justice, et l’enquête a été transférée au Groupe d’intervention en violence urbaine (GIVU).

Un contexte de tensions criminelles croissantes

Cette affaire survient dans un climat déjà tendu au Saguenay, où plusieurs opérations policières majeures ont été menées au cours des dernières semaines.

Le mois dernier, deux coups de filet ont visé des proches présumés du criminel All Boivin. Le 21 janvier, une dizaine d’arrestations ont été réalisées simultanément à Saguenay et dans la région de Montréal.

Puis, le 5 février, l’Escouade régionale mixte (ERM) de Saguenay annonçait avoir arrêté deux personnes présumément reliées à All Boivin et de Dave Pic Turmel, un autre individu lié au milieu criminel.

Fermeture du centre de prélèvements et de vaccination de Jonquière
Publié à 7h45

Fermeture du centre de prélèvements et de vaccination de Jonquière

Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce la fermeture complète ce jeudi du centre de prélèvements et de vaccination de Jonquière, situé sur la rue Gallichand, près du Gagnon Frères. Un bris technique paralyse les activités du point de services local (communément appelé “PSL” dans le jargon médical). Le CIUSSS demande donc à la population de ...

Une virée au guichet automatique “payante”
Publié le 17 février 2026

Une virée au guichet automatique “payante”

Les policiers continuent de prêter une attention particulière à la fréquentation prolongée de certains guichets automatiques à Saguenay. C’est ainsi que vers 22h30, leur attention a été attirée par un individu qui était en train de fumer dans le portique d’un guichet automatique sur la rue Racine. Faisant les vérifications d’usage, les agents ...

Bagarre dans un bar à coups de verres brisés
Publié le 16 février 2026

Bagarre dans un bar à coups de verres brisés

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés dans la nuit de samedi à dimanche sur les lieux d’une bagarre dans un bar de Jonquière. On parle de verres brisés qui auraient servi d’armes. Selon des sources proches du dossier, on parle de plus d’un blessé. Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, confirme que l'appel est entré à ...

