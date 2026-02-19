Fermeture du centre de prélèvements et de vaccination de Jonquière

Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce la fermeture complète ce jeudi du centre de prélèvements et de vaccination de Jonquière, situé sur la rue Gallichand, près du Gagnon Frères.

Un bris technique paralyse les activités du point de services local (communément appelé “PSL” dans le jargon médical). Le CIUSSS demande donc à la population de reporter tout prélèvement non urgent à une date ultérieure. Les usagers qui avaient un rendez-vous de prévu sont invités à ne pas se présenter.

Ceux-ci seront contactés pour replanifier leur rendez-vous. Pour les prélèvements urgents, la clientèle est invitée à se rendre au point de service de Chicoutimi situé au 930 rue Jacques-Cartier Est. Le CIUSSS verra à une reprise des activités régulières dans les meilleurs délais.