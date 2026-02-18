SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Une chanson pour faire vibrer 100 ans d'histoire

Arvida invite la population à écrire son centenaire

Le 18 février 2026 — Modifié à 15 h 51 min le 17 février 2026
Par Musée du patrimoine d'Arvida

En 2026, Arvida célèbre un jalon marquant de son histoire : 100 ans d’existence. Un siècle façonné par l’innovation, la solidarité, la vie de quartier et une identité profondément enracinée. Pour souligner cet anniversaire de façon rassembleuse et authentique, le Comité du 100e d’Arvida lance un projet porteur de sens : la création participative de la chanson officielle du centenaire.

Portée par la chanteuse Annie Villeneuve, fière ambassadrice de ses racines, cette initiative invite la population à contribuer à une oeuvre collective en partageant ce qu’Arvida leur inspire : souvenirs d’enfance, lieux marquants, moments forts, émotions ou simples impressions. Ces témoignages serviront de matière première à l’écriture de la chanson, qui sera composée par l’artiste avec son collaborateur Patrick Bouchard, puis interprétée par Annie Villeneuve elle-même.

Dans une capsule vidéo et une annonce audio diffusées dans le cadre de la campagne, Annie Villeneuve s’adresse directement à la population pour l’inviter à prendre part à cette grande création collective. « Arvida, c’est bien plus qu’un lieu : c’est une histoire, une fierté et une identité forte. J’ai très hâte de découvrir ce que ça inspire aux gens pour écrire ensemble LA chanson du centenaire », souligne Annie Villeneuve.

Plus qu’un projet musical, il s’agit d’un véritable geste de mémoire collective.

Comment participer ?

La population est invitée à partager ce qu’Arvida évoque pour elle : un souvenir marquant, un lieu cher, une anecdote, une émotion ou quelques mots traduisant son attachement à l’arrondissement.

Deux façons simples de contribuer à cette création collective :

La date limite pour soumettre sa participation est fixée au 30 mars.

Pour ceux qui auront contribué

Les témoignages recueillis serviront directement d’inspiration à l’écriture de la chanson officielle du centenaire.

Les personnes dont les contributions seront retenues auront l’honneur de voir leur nom apparaître dans les crédits d’auteur de la chanson. Elles auront également la possibilité de s’inscrire à la SODEC afin de recevoir des droits d’auteur, donc une reconnaissance concrète de leur participation à cette création historique.

« Le centenaire d’Arvida est une occasion exceptionnelle de rassembler la population autour d’un projet empreint de fierté collective. Avec ce concours, nous voulons donner une voix aux citoyennes et aux citoyens dans cette grande célébration », souligne Marianne Salesse-Côté, directrice générale du Musée du patrimoine d’Arvida.

Un projet porté par un comité tripartite

L’initiative est pilotée par le Comité du 100e d’Arvida, un comité tripartite réunissant les Centres-villes Saguenay, la Ville de Saguenay et le Musée du patrimoine d’Arvida. Bien que ce soit les trois organismes porteurs, ceux-ci collaborent avec un ensemble de partenaires du milieu. Ensemble, ils travaillent à offrir une programmation inclusive et rassembleuse, qui met en valeur l’histoire du secteur tout en mobilisant la communauté.

Un dévoilement très attendu

La chanson sera dévoilée en grande première lors d’Arvida fête son patrimoine, qui en sera à sa septième édition, pendant la fin de semaine de la fête du travail 2026. Cette fête sera d’ailleurs l’événement phare des célébrations du 100e anniversaire d’Arvida. Annie Villeneuve sera présente pour ce moment fort en émotions, qui promet de marquer les célébrations.

Il est important de souligner que le projet de la chanson du centenaire bénéficie du soutien de précieux commanditaires : la Ville de Saguenay, Centres-Villes Saguenay, le Musée du patrimoine d’Arvida et Rio Tinto. Leur engagement permet de célébrer et de transmettre l’héritage arvidien.

Plus qu’une simple chanson, cette initiative devient un leg culturel : une oeuvre née des voix citoyennes, qui racontera Arvida à travers celles et ceux qui la font vivre depuis un siècle. En ferez-vous partie ?

Comment participer ?

Formulaire en ligne https://100arvida.ca/concours-chanson-centenaire/

Formulaires papier disponibles à la bibliothèque d'Arvida

Date limite le 30 mars 2026

