Mercredi, 18 février 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 3 s

Découvrir l'expérience des Glaces du Fjord, une activité hors de l'ordinaire

Le 18 février 2026 — Modifié à 15 h 16 min le 17 février 2026
Par Promotion Saguenay

Contenu commandité

Les Glaces du Fjord vous invite à expérimenter l’expérience hivernale unique et indescriptible de la pêche blanche sur un son fjord gelé. Les différents pourvoyeurs sur la baie des Ha ! Ha ! offrent des aventures aux débutants comme aux expérimentés, entourés de panoramas hivernaux de toute beauté.

Le fjord avec ses 300 pieds de profondeur et son eau saline se distingue avec plus de soixante espèces de poissons tels quel le flétan atlantique, l’éperlan, la morue franche, le sébaste et bien d’autres. Les coûts de location sont abordables et nul besoin de permis de pêche, puisque les eaux sont de juridiction fédérale.

Les débutants à cette activité mythique pourront bénéficier d’une initiation sur mesure en choisissant un locateur clé en main, qui leur offrira une cabane des plus confortables, conseils et équipements. Les grands spécialistes de pêche blanche ne resteront pas sur leur faim en choisissant une cabane en toute autonomie ou plutôt un pourvoyeur mobile, qui pourra les emmener au large, en fonction des courants et marées.

Découvrez l’application Glaces du Fjord : la pêche devient plus simple, plus sûre et plus agréable ! Avec sa carte interactive, l’application offre des bulletins météo en direct, des avertissements en cas de danger et vous offre la possibilité de partager vos trophées de pêche.

Il n’y a pas lieu d’être intimidé par la pêche blanche, elle est accessible à tous lorsque nous sommes bien entourés de familles, de rires et de chaleur. L’expérience des glaces du Fjord n’attend que vous, réservez dès maintenant votre cabane, vivez l’hiver !

