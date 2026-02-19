« Avez-vous attrapé la Trump-mania ? »

Quand j’écoute les bulletins d’information à la télévision, je suis découragé. J’en arrive

même à la conclusion que nous sommes déjà devenus le 51e État américain. C’est

incroyable tout le temps d’antenne consacré au clown orange.



La place démesurée accordée à Donald Trump dans nos bulletins de nouvelles éclipse

de plus en plus l’actualité québécoise, particulièrement celle des régions. À force de

privilégier le bruit venu de Washington, nos médias délaissent ce qui touche

directement les citoyens d’ici. Un choix éditorial qui appauvrit l’information et alimente

un climat social inutilement anxiogène.



C’est vrai qu’il en mène large. Le Venezuela, Cuba, L’Iran, l’Ukraine, la bande de Gaza

et pendant ce temps son pays continue de se déchirer. Il déteste les médias mais il

multiplie les points de presse improvisés — que ce soit dans le Bureau ovale, dans un

corridor de la Maison-Blanche ou juste avant de monter à bord de son hélicoptère pour

aller jouer au golf en Floride. Donald Trump est devenu une obsession pour notre

télévision, autant à Radio-Canada qu’à LCN ou à TVA.



Pendant ce temps, les grands réseaux réduisent le temps d’antenne consacré à ce qui

nous concerne vraiment : ce qui se passe ici. Avez-vous remarqué qu’il n’existe

pratiquement plus de bulletin d’information réellement provincial, capable de raconter

les choses importantes de partout au Québec ? Les grands rendez-vous de

l’information nous parlent surtout de Donald Trump, de Montréal et, à l’occasion, de la

ville de Québec. Pourtant, le Québec, c’est aussi les régions : la Mauricie, l’Estrie,

l’Outaouais, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais pas un mot, sauf en cas de tragédie

majeure.



Oui, le président des États-Unis est important. Mais jamais nous n’avons vu et entendu

autant d’images et de commentaires sur Barack Obama, Bill Clinton ou George W.

Bush. Couvrir les moindres déclarations farfelues de Donald Trump, c’est facile et ça ne

coûte pas cher. Les images et le son arrivent directement des grandes agences de

presse. Et comme les médias raffolent des politiciens provocateurs, ils se régalent de

nous imposer un personnage qui dit tout et son contraire d’un jour à l’autre.



Ensuite vient l’analyse — ou devrais-je dire, la suranalyse. D’anciens politiciens, des

spécialistes de l’image et des journalistes chevronnés tentent de deviner les

conséquences des propos du président américain. Et vous savez quoi ? Les personnes

âgées ont peur, les gens anxieux le sont encore plus et les snowbirds sont moins

nombreux cette année aux États-Unis. Heureusement, les marchés boursiers n’ont pas

cédé à la panique trumpienne au cours de la dernière année.



Les médias possèdent un immense pouvoir d’influence et devraient s’en servir avec

rigueur. Or, les bulletins de nouvelles ont d’abord et avant tout besoin de

téléspectateurs, donc de cotes d’écoute. Je vous l’avoue : je commence à décrocher, et

je ne suis sûrement pas le seul à trouver que le traitement de l’information en prend

pour son rhume. En 2026, nous sommes plus instruits que jamais, nous avons accès à

une quantité phénoménale d’information, et pourtant j’ai l’impression que nos grands

réseaux nivellent par le bas.



Oui, la télévision est en crise. Même les émissions de divertissement sont de moins en

moins écoutées. Pierre Karl Péladeau perd beaucoup d’argent et réclame sans cesse

des changements de réglementation auprès du CRTC pour éviter le pire. Pendant ce

temps, des postes de journalistes sont coupés dans toutes les régions du Québec.

Résultat : moins d’histoires d’ici, moins de temps d’antenne pour raconter l’actualité de

chez nous… et encore plus de Donald Trump à l’écran.



Si on se mêlait davantage de nos affaires et si l’accent était mis sur nos réalités locales

et provinciales dans les bulletins de nouvelles, le climat social serait sans doute moins

toxique. Heureusement, Donald Trump n’est que de passage. Mais le désengagement

des citoyens face à une information déconnectée de leur réalité, ça, c’est un problème

qui risque malheureusement de durer