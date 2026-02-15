Le corps du motoneigiste disparu a été retrouvé

Le corps du motoneigiste porté disparu au Lac Lamothe a finalement été retrouvé par les policiers.

Ceux-ci recherchaient l’homme depuis samedi soir, vers 18 h 30, à Saint-David-de-Falardeau. Peu avant midi, les plongeurs de la SQ ont localisé et récupéré le corps.

L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, manquait à l’appel depuis qu’il était tombé à l’eau avec des amis alors qu’ils circulaient en motoneige sur les glaces du lac Lamothe.

Les circonstances de l’incident ne sont pas encore précisées, mais le groupe aurait traversé une zone où la glace a cédé sous le poids des motoneiges.

Des opérations de recherche ont été menées dimanche matin afin de retrouver le motoneigiste disparu.