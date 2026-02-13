Le festival REGARD rendra son volet Jeunesse entièrement gratuit

Pour souligner sa 30e édition qui aura lieu du 18 au 22 mars, le Festival international du court métrage au Saguenay, REGARD, offrira l’ensemble des projections de son volet Jeunesse gratuitement au public.

Lancé en 2004, le volet Jeunesse est rapidement devenu l’un des piliers du festival, proposant une programmation riche, et adaptée aux enfants, aux adolescents et aux familles.

Chaque année, plusieurs milliers de jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean prennent part aux différentes activités du festival REGARD et découvrent une sélection de courts métrages provenant du Québec et des quatre coins du monde.

Pour cette édition anniversaire, le volet jeunesse se déploiera sur plusieurs axes. D’abord, une programmation familiale sera présentée tout au long de la fin de semaine du Festival. S’y ajoutera un programme conçu par et pour les adolescents, développé en collaboration avec la Corporation Les Adolescents et la Vie de Quartier de Chicoutimi. En parallèle, de nombreuses projections scolaires seront offertes durant toute la semaine du Festival.

Au total, 44 courts métrages provenant de 14 pays composeront la vitrine jeunesse cette année. Parmi ces œuvres, 13 films québécois seront en lice pour le nouveau Prix du meilleur film jeunesse québécois, une distinction créée pour mettre en lumière le talent des cinéastes d’ici.