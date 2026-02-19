Les fonctionnaires tirent la CAQ vers le bas

On aurait voulu fermer les livres de la CAQ chez les fonctionnaires qu’on n’aurait pu faire mieux. Après les déboires de la SAAQ, ceux de Santé Québec et cette entente dénoncée avec les médecins, le programme d’accès à la résidence permanente du gouvernement Legault montre des retards inconcevables qu’on pourrait croire volontaires.

Comme le révèle le journal Le Devoir, sur le millier de dossiers déposés par les immigrants depuis sept mois au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), moins de cinq ont obtenu un Certificat de sélection du Québec. Un autre désastre administratif qui s’ajoute à ceux de la SAAQ, de Santé Québec et, plus récemment, ce nouveau modèle d’entente avec les médecins de famille qui, finalement selon la RAMQ, coûtera deux fois plus cher à l’État.

Canard boiteux

Mais la palme de l’invraisemblable désordre administratif que l’on retrouve au gouvernement du Québec revient aux fonctionnaires du nouveau programme d’accès à la résidence permanente.

Le cabinet du ministre, Jean-Luc Roberge, soutient que sept mois pour les commis de l’État, il s’agit de délais normaux. Le ministère explique que les fonctionnaires du PSTQ (qui a remplacé le programme d’expérience québécoise PEQ il y a sept mois) sont toujours en période d’adaptation.

Alors, les immigrants qu’on a sollicités pour venir s’installer au Québec afin de pallier la rareté des ressources, ceux qui se sont qualifiés et qui ont appris le français, ont trouvé un gîte, inscrivent leurs enfants à l’école, ceux-là doivent se préparer à retourner dans leur pays d’origine.

Entente avec les médecins

Et que penser de l’entente avec les médecins? Alors qu’on semblait enfin obtenir une entente convenable avec les médecins de famille, voici qu’une analyse de la Régie de l’assurance maladie du Québec dénonce cet accord. La société d’État arrive à la conclusion qu’il en coûtera deux fois plus d’utiliser les suivis médicaux privilégiés par le gouvernement Legault dans son entente avec les médecins de famille.

L’entente du premier ministre visait à ce que ce soient des groupes de médecins, des GMF qui prennent en charge des patients, plutôt que les médecins eux-mêmes. Or, déjà en août, selon une lettre interceptée par le Devoir, on avait avisé le gouvernement que ces suivis médicaux coûteraient deux fois plus cher que prévu au gouvernement.

Racisme systémique

François Legault a toujours refusé d’admettre que le Québec pratiquait le racisme systémique mais, à constater le laxisme de l’appareil gouvernemental dans ce dossier de l’immigration, on peut en douter. Tout comme le Parti québécois, qui considère que trop d’immigrants puissent engorger le système de santé et la capacité d’accueil, la CAQ semble craindre qu’un flux trop important d’immigrants apporte plus de problèmes que de solutions. Certains pourraient y voir aussi un effet politique négatif. Comme l’ex-chef péquiste Jacques Parizeau, qui soutenait après la victoire serrée du Non au second référendum de 1995, que le Oui avait été battu par le vote ethnique.

Chose certaine, la machine administrative n’aide en rien à rétablir la crédibilité du gouvernement de la CAQ. Pire, elle le couvre de ridicule.