Jeudi, 19 février 2026

Temps de lecture : 1 min 20 s

Fermetures de succursales de la SAQ

La CSN déplore le silence des candidats à l’élection partielle

Émile Boudreau
Le 19 février 2026 — Modifié à 11 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le conseil central Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SEMBSAQ–CSN) dénoncent le mutisme de plusieurs candidats à l’élection partielle dans Chicoutimi concernant la fermeture de succursales de la SAQ et la possibilité d’une privatisation accrue de certains services.

Dans un communiqué transmis aux médias, les organisations syndicales expliquent avoir envoyé une lettre à l’ensemble des candidats afin de connaître leur position sur les fermetures de succursales situées dans les centresvilles ainsi que sur la vente d’alcool fort dans les supermarchés.

Elles affirment cependant n’avoir reçu « que deux accusés de réception, sans positions claires sur les enjeux des travailleuses et travailleurs, mais également de la population en général ».

Dans leur lettre, les représentants du SEMBSAQ–CSN soutiennent que la réduction des services et les fermetures de points de vente, notamment celle de la succursale de la rue Racine au printemps 2025, risquent d’affaiblir le réseau de la SAQ. Le syndicat craint aussi que l’élargissement de la vente d’alcool fort dans les supermarchés entraîne une hausse des méfaits dans les communautés, rappelant que les employés de la SAQ appliquent des normes strictes en matière d’éthique de vente.

Le syndicat appelle par ailleurs à une redéfinition de la mission de la SAQ pour y intégrer explicitement des objectifs liés à la santé publique et aux enjeux sociaux, plutôt que de maintenir une orientation strictement économique.

Un débat déjà soulevé par des élus locaux

Le syndicat rappelle que l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ainsi que plusieurs élus de l’arrondissement de Chicoutimi, avaient eux aussi dénoncé la fermeture de succursales situées au cœur des centresvilles. Ces élus avaient reproché à la SAQ de prendre ces décisions sans mesurer adéquatement les impacts sociaux et économiques sur les collectivités.

À quelques jours du scrutin, le conseil central de la CSN affirme toujours espérer une prise de position claire de la part des candidats demeurés silencieux jusqu’ici.

