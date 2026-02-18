SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 3 s

Fournitures militaires

Nouvelle stratégie de défense mise en place par le gouvernement Carney

Le 18 février 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Préoccupé par le fait de pouvoir prendre ses distances par rapport aux États-Unis en ce qui a trait à l’achat de fournitures militaires, le gouvernement Carney a dévoilé mardi les grandes lignes de ce qu’il appelle sa nouvelle stratégie industrielle de défense.  

Le Devoir cite que le gouvernement canadien ne veut plus être « pris en otage » pour sa propre sécurité. La nouvelle stratégie industrielle de défense, chiffrée à 6,6 milliards de dollars et annoncée par le premier ministre Mark Carney, vise donc à favoriser les entreprises canadiennes au cours des dix prochaines années. Ottawa se fixe désormais comme objectif que 70 % des contrats de défense soient attribués à des entreprises canadiennes d’ici 2035, contre 43 % aujourd’hui.

Mark Carney vise aussi à augmenter de 50 % les exportations canadiennes de matériel de défense. Fait intéressant: le développement des capacités industrielles au Canada a pour objectif de protéger la « souveraineté » du pays, un mot répété près de 30 fois dans le document de 68 pages. De cette manière, le Canada ne sera plus « pris en otage » par les décisions d’autrui, a souligné M. Carney dans son point de presse. Les besoins non satisfaits au Canada pourront être « complétés » par des partenariats stratégiques ou des investissements étrangers, précise le document, sans fournir davantage de détails.

Mentionnons qu’actuellement, environ 70 % des dépenses canadiennes en capital en défense vont vers les États-Unis. Le premier ministre canadien a conclu en affirmant que cette dépendance « doit changer ».

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CCISF considère la défense comme un levier de développement
Publié à 10h30

La CCISF considère la défense comme un levier de développement

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) voit dans la nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada, dévoilée hier par le premier ministre Mark Carney, un tournant majeur pour l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà étroitement liée aux enjeux militaires. Selon elle, celle-ci pourrait enfin faire de la défense ...

LIRE LA SUITE

L’inflation décélère en janvier à 2,3%
Publié hier à 15h00

L’inflation décélère en janvier à 2,3%

L’inflation a décéléré légèrement en janvier et l’Indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 2,4% à 2,3% en rythme annualisé, surtout en raison de la baisse des prix de l’essence, rapporte La Presse mardi.  Le prix des aliments continue d’augmenter plus rapidement que l’IPC. Il a augmenté de 4,8 % en janvier, après une progression de 5 ...

LIRE LA SUITE

Dix leaders économiques réclament plus de productivité au Québec
Publié le 16 février 2026

Dix leaders économiques réclament plus de productivité au Québec

Un regroupement de leaders économiques québécois composé d'experts ainsi que de dirigeants d'organisations économiques, manufacturières et technologiques lancent un appel pressant au gouvernement du Québec pour faire de l’amélioration de la productivité industrielle la priorité économique numéro un de 2026. Réunis derrière un manifeste intitulé ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES