Bagarre dans un bar à coups de verres brisés

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés dans la nuit de samedi à dimanche sur les lieux d’une bagarre dans un bar de Jonquière.

On parle de verres brisés qui auraient servi d’armes. Selon des sources proches du dossier, on parle de plus d’un blessé. Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, confirme que l'appel est entré à 2h16 du matin dimanche, et qu’il y a eu refus pour une ou plusieurs personnes d’être transportés au centre hospitalier, alors qu'un minimum d'un transport ambulancier a été nécessaire. Un nettoyage a aussi été nécessaire alors qu'il y avait des taches de sang au sol.

On ne craint cependant pas pour la vie de personne. L’enquêteur au dossier s’affaire à démêler les éléments de l’enquête, alors que selon nos sources, le ou les plaignants ne veulent pas nécessairement collaborer à l’enquête policière en identifiant de potentiels coupables. “Ce qui se passe au bar reste au bar”, nous a imagé un témoin qui désire garder l’anonymat.