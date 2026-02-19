Saint-Honoré présente un projet de parc solaire prometteur

La population de Saint-Honoré a posé les yeux, le 18 février dernier, sur les premières esquisses d’un parc solaire qui pourrait voir le jour sur le territoire de la municipalité. Mené par l’entreprise Innergex, le projet énergétique, en collaboration avec la Ville, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la communauté innue de Mashteuiatsh, a été élaboré pour répondre à l’appel d’offres de mai 2025 d’Hydro-Québec, visant à développer 300 mégawatts d’énergie solaire (MW) d’ici 2035.

Le gestionnaire de développement chez Innergex, Henri Kinsman, explique que le parc solaire pourrait produire 15 MW et contribuer à des revenus stables pour la communauté sur une durée de vie de 25 ans.

La construction et la mise en place du site nécessiteraient une cinquantaine de travailleurs de la région, et deux employés seraient nécessaires pour l’exploitation.

D’une superficie de 70 acres, le parc solaire serait situé hors des zones cultivables de la municipalité et à l’abri des regards, ne nuisant ainsi ni à l’agriculture ni à l’attractivité et à la beauté du territoire. Par ailleurs, aucune coupe d’arbres ne serait effectuée grâce à la parcelle déjà choisie à cette fin.

« Notre objectif, c’est d’avoir le moins d’impacts environnementaux possible. Quand on développe un projet, on cherche à entrer le moins possible en conflit avec la faune, la flore ou les personnes habitant le secteur. Ainsi, de la route ou de leur résidence, le projet ne sera pas visible par la population. »

Une présentation sera faite ce soir dans la communauté innue de Mashteuiatsh afin d’établir un partenariat et de générer des retombées économiques importantes pour l’ensemble des milieux.

Plusieurs entreprises ont répondu à l’appel d’offres de la société d’État. Les plans les plus intéressants seront retenus et un processus environnemental sera nécessaire pour l’obtention des permis afin de démarrer l’aménagement des panneaux. Si le projet est accepté, le tout devrait être préparé et mis en service d’ici décembre 2029.

« Aujourd’hui, les panneaux solaires sont installés avec des pieux enfoncés dans le sol. On parle de structures qui, dans 25 ans, pourront être démantelées et recyclées à 95 %. J’espère que ce genre de projet va se multiplier au Québec, parce que c’est vraiment une opportunité pour les producteurs d’électricité, mais également pour les milieux locaux, d’avoir des projets valorisants sur le plan économique et viables », ajoute M. Kinsman.

Innergex

Innergex est une entreprise fondée en 1990 qui détient, exploite et développe des projets d’énergie renouvelable. L’entreprise est également présente aux États-Unis, au Chili ainsi qu’en France et fait rayonner l’expertise québécoise.