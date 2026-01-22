Découvrir, partager, s’émouvoir : l’expérience unique des ciné-clubs

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Les ciné-clubs de Jonquière et de Chicoutimi offrent une expérience unique aux amateurs de cinéma, loin des circuits commerciaux et des plateformes en continu. « C’est un espace de découverte et de rencontre où l’on peut explorer des films d’ici et d’ailleurs, des productions variées et rencontrer d’autres cinéphiles qui partagent la même passion », explique Marc-André Houde, directeur général du Ciné-Club de Jonquière.

Ce qui distingue ces ciné-clubs, c’est aussi la qualité de l’expérience en salle. Avec des projecteurs haute définition et un écran géant, le public est totalement immergé dans les films, loin des distractions de la maison. « Nous proposons des films que l’on ne voit pas forcément ailleurs : documentaires, productions osées ou films primés à l’international, qui font réfléchir et surprennent », ajoute Marc-André Houde.

Pour Kathy Lapointe, conseillère à la vie étudiante et responsable du Ciné-Club de Chicoutimi, il s’agit de cinéma d’auteur, souvent primé et avec un fond fort : « Les ciné-clubs permettent de voir autrement, de voyager à travers le cinéma et de créer des liens avec d’autres passionnés. » Le public y trouve donc autant des cinéphiles chevronnés que des curieux, désireux de s’initier à des films qui sortent de l’ordinaire.

En plus des projections, les ciné-clubs misent sur la rencontre et l’échange. Les discussions après les films, la possibilité de découvrir de nouveaux réalisateurs et des cinématographies moins connues font de chaque séance un moment unique. « C’est une vraie expérience collective, où l’on partage ses impressions et où l’on se laisse surprendre », souligne Marc-André Houde.

La programmation vise à toucher un public large et diversifié, allant des étudiants aux retraités, et à susciter un intérêt pour le cinéma d’auteur. « C’est accessible à tout le monde et plus on assiste aux projections, plus on découvre la diversité et la profondeur des films proposés », précise Kathy Lapointe. Les séances sont accessibles par abonnement ou à l’unité, offrant la possibilité de s’initier facilement au cinéma d’auteur.

Parmi les films à venir, Marc-André Houde souligne l’anticipation autour de Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone : « C’est une proposition audacieuse qui fera réagir et qui illustre bien l’expérience unique que nous voulons offrir à notre public ».

Pour tous ceux qui souhaitent découvrir un cinéma différent et enrichissant, les ciné-clubs de Jonquière et de Chicoutimi offrent une programmation surprenante et accessible. Pour plus d’informations, consultez leurs pages Facebook respectives Ciné-Club de Jonquière et Ciné-Club de Chicoutimi.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.