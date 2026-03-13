SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 mars 2026

Chroniques

Temps de lecture : 1 min 10 s

L'opinion du lecteur

« Nous sommes tous du Lac »

Le 13 mars 2026 — Modifié à 13 h 48 min le 11 mars 2026
Par Gilles Mercier, fier Bleuet natif de Jonquière

« Je suis originaire du Lac-St-Jean! » Ces quelques mots prononcés à l’intention d’un Montréalais qui s’informait de l’origine de mon accent ont mis mon paternel en beau pétard. « Tu ne viens pas du Lac, tu viens du Saguenay » s’est-il empressé de me sermonner aussitôt l’individu distancé. J’ai dû lui expliquer qu’après plus de vingt années en « exil » à Montréal (depuis 1979…), je ne faisais plus la différence. Que c’était souvent plus pratique et plus facile de dire que j’étais un Bleuet du Lac-St-Jean. Pour les nombreux néo-Québécois de la grande région métropolitaine, le Lac est plus connu que le Saguenay. Pas certain que mon papa né en 1937, un fier Jonquiérois natif de Kénogami, ait compris et accepté mon raisonnement.

J’ai toujours le même sentiment d’incompréhension, de malaise voire d’injustice pour les résidents du Lac quand je roule en direction de la Réserve faunique des Laurentides et que j’aperçois le premier panneau routier : « Saguenay 169 Alma 185 ». J’ai le même malaise quand je regarde le bulletin météo en fin de soirée et que « Saguenay » identifie l’ensemble du Saguenay-Lac-St-Jean (SLSJ). C’est comme si la région du Lac-St-Jean n’existait pas. Quelle confusion pour un touriste! Imaginons que collectivement nous devenions plus solidaires et plus matures. Peut-être que simplement nous pourrions remplacer la mention « Saguenay » par Chicoutimi, ce qui serait conforme à la réalité, plus juste pour l’ensemble des municipalités du Lac-St-Jean mais surtout, plus clair pour les touristes.

Quoique l’on puisse dire ou penser, Chicoutimi fondé en 1676, identifié depuis des milliers d’années par le toponyme innu eshkotimiou, mérite d’être reconnu comme l’ensemble des secteurs de la grande ville fusionnée

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une autre saga pour les Marquis
Publié hier à 10h30

Une autre saga pour les Marquis

Le hockey sénior québécois est rempli d'anecdotes depuis sa création il y a 30 ans. À commencer par les joueurs en passant par les directeurs, propriétaires et partisans. Écrire un livre sur l'histoire de cette ligue comprendrait plusieurs chapitres et celui des Marquis de Jonquière, une des formations les plus vieilles du circuit, en aurait un ...

LIRE LA SUITE

Potvin de nouveau sous les projecteurs
Publié hier à 9h30

Potvin de nouveau sous les projecteurs

La véritable motivation du retour sur la scène publique de l’ex-conseiller municipal de Saguenay, Michel Potvin, est-elle vraiment de défendre les décisions qu’il a prises au cours de son passage à l’hôtel de ville? S’ennuyait-il plutôt de la scène médiatique où il nous a habitués à des répliques parfois amusantes, mais pas toujours très ...

LIRE LA SUITE

L’exemple de réussite de Mode Choc
Publié hier à 7h00

L’exemple de réussite de Mode Choc

C’est une formidable incursion dans le monde du commerce de détail. L’invitée de la chaine Les Produits du Québec est Jessika Roussy, la PDG de Mode Choc, une entreprise familiale fondée à Dolbeau sous le nom d’alors, Aubaines Choc. L’entrevue est longue, 1 heure 30 minutes (avec deux angles de caméras, on est loin de Stranger Things) mais ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES