Nouveaux travaux majeurs pour l’Auberge Le Parasol

L’Auberge Le Parasol, située à Chicoutimi, a entamée il y a deux semaines d’importants travaux de rénovation au sein de ses installations. Cette deuxième phase vise la réfection de la réception et du lobby de l’hôtel, ainsi que de l’entrée du restaurant Bistrot Le Sunset.

« Le problème ici, c’est que les gens ne savent jamais où entrer exactement, puisqu’il y a deux portes différentes, dont une qui est accessible seulement qu’en faisant le tour du bâtiment, ce qui mène à la réception. Ce qu’on veut faire, c’est changer l’emplacement de la réception pour que l’entrée du restaurant soit indépendante », mentionne l’actionnaire et directeur général de l’endroit, Vincent Alarie-Tardif, ajoutant que les investissements pour cette partie des travaux s’élèvent à près de 300 000$. Cela inclut également la rénovation de six chambres sur les 81.

L’entrepreneur local Écono Pro a été choisi pour s’occuper des rénovations, alors que les Entreprise René Gauthier s’occupent de la démolition. Jusqu’à maintenant, les travaux avancent rondement, et ce malgré les quelques surprises structurelles auxquelles la compagnie doit faire face.

« Avant, les gens construisaient par-dessus, sans jamais démolir. On se retrouve donc avec trois revêtements de murs, et c’est pareil pour le plafond. C’est certain que ça rallonge le processus. Il y a aussi un mur porteur à changer pour créer une belle aire ouverte », énonce M. Alarie-Tardif. À savoir que L’Auberge Le Parasol et le Bistro Le Sunset demeurent ouverts durant les rénovations.

Rappelons que la véritable phase 1 du projet consistait en la modernisation de la terrasse et de la cuisine du bistro de l’établissement, qui a été complétée en mai 2025. Quelque 100 000$ ont été investis pour ce faire.

Une troisième phase en octobre

Les équipes seront fortement occupées le mois d’octobre prochain, alors qu’une troisième phase est à venir. Celle-ci permettra l’ajout d’une salle pour accueillir les mariages et les événements d’affaires. Elle disposera d’une superficie suffisamment grande pour pouvoir recevoir 115 personnes.

« Nous allons lever un étage sur le bâtiment principal pour faire une salle de mariage, avec la terrasse sur le toit, qui elle pourra accueillir une centaine de personnes. On a remarqué qu’au Saguenay, il n’y a pas tant de places pour se marier et se loger ensuite au même endroit pour une centaine de personnes, ce pourquoi on va chercher ce créneau-là en plus de celui des congrès d’affaires », émet le principal intéressé. La somme des investissements n’est pas connue pour le moment.

Une quatrième phase viendra clôturer cette période travaux, avec l’ajout de 11 nouvelles chambres et le reliage du bâtiment principal à la section hôtel.

« Je suis présentement en soumission pour le reste des phases. Je préfère d’abord concentrer mes efforts sur les rénovations en cours. »