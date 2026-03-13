Saguenay se dote d’une nouvelle direction générale

La Ville de Saguenay a annoncé avoir conclu une entente avec Gabriel Rioux pour mettre fin à son mandat de directeur général, dans un « esprit de respect mutuel et de collaboration ».

La municipalité précise que cette décision découle de la volonté du nouveau conseil municipal de s’entourer d’une direction générale en phase avec ses priorités et son orientation politique, tout en soulignant que la compétence et l’intégrité de Gabriel Rioux ne sont aucunement remises en question.

« Le changement de conseil municipal s’accompagne naturellement de nouvelles orientations, et je respecte pleinement cette décision démocratique. Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble du personnel pour son professionnalisme et son engagement envers les citoyens et les citoyennes de Saguenay. », a déclaré Gabriel Rioux.

Pour assurer une transition ordonnée et la continuité des services municipaux, le conseil municipal a procédé vendredi, lors d’une séance extraordinaire, à la nomination de Geneviève Girard comme nouvelle directrice générale. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste.

La Ville explique que cette nomination s’inscrit dans une restructuration visant à simplifier la structure administrative, renforcer la collaboration entre les élus et l’appareil municipal, améliorer la coordination des services et accroître la capacité d’exécution de l’administration.

La réorganisation vise également à assurer une plus grande efficience dans la gestion des fonds publics et à réduire le nombre d’intermédiaires dans la prise de décision. Selon la municipalité, ces changements permettront ultimement d’offrir un meilleur service aux citoyens

« Saguenay doit se doter d’une administration agile et performante. En simplifiant notre structure, nous nous donnons les moyens d’agir plus rapidement et de soutenir pleinement notre vision de faire de Saguenay la métropole nordique de l’Est du Canada », a déclaré le maire Luc Boivin.

La Ville estime que les ajustements prévus généreront des économies de 1 140 380 $ sur 24 mois au sein de la direction générale. Une entente de fin d’emploi a également été conclue avec Gabriel Rioux pour un montant de 730 000 $.