Oser se laisser surprendre à REGARD

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Du 18 au 22 mars, le Festival REGARD revient transformer Saguenay en carrefour international du courtmétrage. Mais au-delà des projections, REGARD est d’abord une expérience à vivre. « Essayer, c’est l’adopter », affirme Mélissa Bouchard, directrice de la programmation. « Les gens qui viennent une fois reviennent toujours. Il y a quelque chose de magique dans la découverte, dans la surprise, puis dans le fait de vivre la même expérience ensemble. On repart la tête pleine d’idées et le coeur heureux. »

Reconnu comme l’un des principaux festivals de courts métrages en Amérique du Nord, REGARD présente près de 200 films provenant d’une cinquantaine de pays. En cinq jours, c’est un véritable voyage à travers le monde. « Le court métrage, c’est une forme de cinéma complètement libre, éclatée. On peut passer du rire à l’émotion en quelques minutes. Peu importe ce que tu aimes comme cinéma, tu vas ressortir avec au moins un coup de coeur… et un film qui t’aura un peu déstabilisé. »

Accessible, le festival l’est à tous les niveaux. On peut acheter un billet pour une seule projection pour découvrir, ou opter pour le passeport, qui permet de plonger pleinement dans l’expérience. Des tarifs solidaires ont aussi été mis en place : un tarif régulier, un tarif accueillant pour celles et ceux qui ont moins de moyens, et un tarif de soutien pour favoriser l’accès à la culture. « Il y en a pour mon oncle Mario autant que pour le fanatique de cinéma », résume Mélissa en riant. Cette année, les projections jeunesse sont gratuites et un programme a même été conçu par et pour les ados.

REGARD, c’est aussi une ambiance unique. Plus de 500 invités de l’extérieur, cinéastes, artistes, professionnels de l’industrie, convergent vers Saguenay chaque année. « Les réalisateurs adorent venir présenter leurs films ici. Ils ont rarement la chance de les montrer devant des salles de 600 ou 700 personnes pleines et réactives. »

Cette édition marque un retour assumé au centre-ville, avec un QG central, le Marché du court métrage ouvert au public, des cabarets, des soirées festives et une grande cour extérieure animée. « Les gens sortent comme en vacances. Tout le monde est au même endroit, c’est chaleureux, accessible. Tu peux croiser un artiste que tu admires et aller lui parler. »

Parmi les moments à ne pas manquer : les grandes soirées de compétition, le programme 100 % régional, REGARD autochtone, le programme musical Playlist et plusieurs propositions engagées ou audacieuses. Ici, on vient pour se laisser surprendre.

Du 18 au 22 mars, REGARD invite le public à sortir de sa routine et à voir le monde autrement. Pour connaître tous les détails et découvrir la programmation complète, visitez festivalregard.com ainsi que la page Facebook du Festival REGARD.

