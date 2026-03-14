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Sainte-Rose-du-Nord débute enfin ses travaux de traitement des eaux usées

Charles-Antoine Desmeules
Le 14 mars 2026 — Modifié à 23 h 29 min le 13 mars 2026
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, affirme avoir obtenu, la semaine dernière, le feu vert du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’amorcer la modernisation du village par la construction d’une station d’épuration, ce qui permettra de mettre fin au rejet des eaux usées dans le fjord du Saguenay. 

Attendus depuis près de vingt ans, les travaux devraient débuter d’ici la fin du printemps. Ils comprennent non seulement la construction d’une station d’épuration, mais également la rénovation du réseau d’égout domestique ainsi qu’un soutien parallèle au développement de logements abordables. 

Le montant total du projet se situerait entre 15 et 20 millions de dollars, dont 95 % seraient subventionnés par les gouvernements provincial et fédéral. 

« C’est un gros projet qui permet à la MRC de faire un pas de plus en direction de son plan stratégique pour les prochaines années […] Le cœur villageois a besoin d’un peu d’amour, donc on a l’intention de lui en donner beaucoup. Ça va être un gros morceau », estime le maire. 

M. Riverin ajoute que les travaux offriront également l’occasion de développer davantage le secteur en rendant le bord de l’eau plus propice à la marche et muni d’aires de repos afin de profiter du paysage. 

Une période de deux à trois ans est prévue pour compléter l’ensemble du projet, tout en réduisant au maximum les impacts sur l’industrie touristique. 

« Notre intention est de commencer le plus tôt possible et Sainte-Rose-du-Nord va demeurer ouverte parce que presque 100 % de son économie repose sur le tourisme, donc on ne peut pas se permettre de perdre ça. Les secteurs qui pourraient être les plus affectés seront réaménagés en conséquence. » 

Les visiteurs auront ainsi la possibilité d’accéder aux activités, de circuler et de visiter la municipalité durant les périodes les primées de l’année. 

Rappelons que le projet avait été suspendu en 2025 en raison des coûts trop élevés auxquels auraient pu faire face les citoyens à ce moment. 

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