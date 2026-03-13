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Vendredi, 13 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 2 min 4 s

Une perte dans Jonquière

Café croissant doré mettra la clé sous la porte le 26 mars

Sara-Léa Bouchard
Le 13 mars 2026 — Modifié à 07 h 11 min le 12 mars 2026
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Après la fermeture du restaurant Les 400 Coups et la démolition du Resto Roberto il y a quelques mois, voilà que c’est au tour du Café Croissant Doré de mettre la clé sous la porte. Une autre perte pour l’arrondissement de Jonquière. 

« C’est avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer la fermeture définitive du Café croissant doré, le jeudi 26 mars 2026. Malgré tous nos efforts, le contexte économique extrêmement difficile a eu raison de notre belle aventure. Merci infiniment pour votre confiance, vos sourires et tous ces repas partagés. Vous avez fait de cet endroit bien plus qu’un restaurant », laissait savoir l’établissement via sa page Facebook mardi dernier.  

Rencontré sur place par Le Réveil, celui qui a fait le rachat de Café croissant doré en 2020, Marc Bouchard, a tenu à spécifier que la fermeture ne découle pas d’une faillite.  

« Je suis sur la ligne présentement, donc avant de perdre plus d’argent, j’ai décidé d’arrêter ça. L’avenir, à plus ou moins long terme, je n’y crois pas vraiment à Jonquière pour les restaurants déjeuners tel que le mien », rapporte-t-il.  

Cette nouvelle en a ébranlé plus qu’un, la publication Facebook générant plus de 400 réactions, près de 200 commentaires et une centaine de partages.  

« Il y a vraiment un gros côté émotif à ça, ça fait de la peine et j’en suis conscient. Je m’attends quand même à un achalandage fort dans les prochaines semaines, jusqu’à ce que l’on ferme. Ça a explosé sur les réseaux sociaux, j’ai été surpris moi-même de voir ça. » 

Côté financier, M. Bouchard a déjà essayé de rectifier le tir à l’automne 2024.  

« À ce moment-là, j’avais essayé d’augmenter les prix pour atteindre un montant de vente plus élevé et ça a fait le contraire. C’est là que j’ai remarqué que les gens n’étaient pas prêts à payer le prix qu’il fallait que je le vende, pour faire du profit. C’est triste, parce que c’est unique à Jonquière et c’est vraiment abordable, comparativement aux déjeuners offerts par les grandes chaînes à Chicoutimi », affirme-t-il.  

Disons que le Café croissant doré a dû faire face à plusieurs défis, et ce, dès l’entrée en poste de M. Bouchard, bien malgré lui.  

« Quand j’ai fait l’acquisition de l’endroit en 2020, le restaurant avait déjà fermé ses portes une fois en raison de la pandémie. Ensuite, j’ai roulé un peu avant de devoir refermer. En 2022, je n’ai pas été chanceux non plus, alors qu’une poutre s’est effondrée sous le poids de la neige. J’ai été contraint d’effectuer des travaux d’environ 150 000$ pour réparer le tout. » 

Par cette fermeture, une douzaine d’employés perdront leur gagne-pain.        

Un projet dans les cartons  

Marc Bouchard réserve cependant un autre projet pour le bâtiment érigé au 3780 rue St-Germain à Jonquière. En effet, ce dernier désire transformer l’espace en un logement 4 ½.  

« J’ai cherché plusieurs solutions. J’aurais pu simplement mettre le local à louer, par exemple. Je suis un entrepreneur, j’ai toujours des idées pour ça. Le plus sage et le moins risqué était d’en faire un appartement. C’est très en demande actuellement, d’autant plus que je suis très bien situé. De plus, avoir une bâtisse commerciale signifie automatiquement plus de frais, notamment en ce qui concerne les taxes », souligne-t-il.  

Les prochaines démarches consistent donc à trouver les fonds nécessaires et un entrepreneur général pour mettre les travaux d’aménagement en branle, le plan de l’appartement ayant déjà été mis sur papier.    

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