SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 11 s

Mesures temporaires

Ottawa assouplit l’accès aux travailleurs étrangers en milieu rural

Émile Boudreau
Le 13 mars 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral annonce un assouplissement temporaire des règles entourant le recours aux travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir les employeurs des régions rurales aux prises avec une pénurie de maind’œuvre.

La ministre de l’Emploi et des Familles, Patty Hajdu, a annoncé que les employeurs situés dans les zones rurales admissibles pourront conserver leur effectif actuel de travailleurs étrangers à bas salaire.  De plus, à la demande d’une province ou d’un territoire, Ottawa évaluera la possibilité de faire passer le plafond de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire d’une entreprise de 10 % à 15 % de son effectif.

Malgré cet assouplissement, les règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) demeurent strictes. Les employeurs devront continuer à prouver qu’ils ont tenté, sans succès, de recruter des travailleurs locaux avant de se tourner vers la maind’œuvre étrangère. Ils devront aussi poursuivre leurs efforts de recrutement au pays tant que la demande est en cours d’évaluation. 

Ces mesures pourront être mises en œuvre dans les deux semaines suivant une demande favorable d'une province ou d'un territoire et pourraient entrer en vigueur dès le 1ᵉʳ avril 2026. Elles resteront en place jusqu'au 31 mars 2027.

Certains secteurs demeureront toutefois soumis aux plafonds existants. Les industries de la santé, de la construction et de la transformation des aliments continueront d’être limitées à un maximum de 20 % de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire. Par ailleurs, les secteurs saisonniers comme la transformation du poisson, des fruits de mer et le tourisme conserveront leur exemption actuelle pour les postes de nature saisonnière.

Selon Emploi et Développement social Canada, ces mesures permettra d’offrir un « répit » aux entreprises rurales qui peinent à recruter, tout en maintenant la priorité d’embauche pour les Canadiens.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fini les frais d’annulation des forfaits Internet et mobiles
Publié à 17h00

Fini les frais d’annulation des forfaits Internet et mobiles

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé une nouvelle mesure pour renforcer la protection des consommateurs : l’élimination des frais liés à la modification ou l’annulation des forfaits Internet et de téléphonie cellulaire. Cette décision vise à offrir une plus grande flexibilité aux Canadiens, qui ...

LIRE LA SUITE

Café croissant doré mettra la clé sous la porte le 26 mars
Publié à 16h00

Café croissant doré mettra la clé sous la porte le 26 mars

Après la fermeture du restaurant Les 400 Coups et la démolition du Resto Roberto il y a quelques mois, voilà que c’est au tour du Café Croissant Doré de mettre la clé sous la porte. Une autre perte pour l’arrondissement de Jonquière.  « C’est avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer la fermeture définitive du Café croissant doré, le jeudi ...

LIRE LA SUITE

Le grilled cheese mis à l’honneur
Publié à 12h00

Le grilled cheese mis à l’honneur

Le grilled cheese sort de l’enfance et s’offre une cure de modernité au centre-ville de Chicoutimi. C’est au 89, rue Racine, que Toasté des deux bords a ouvert ses portes avec une mission claire: sortir des sentiers battus et réinventer le sandwich le plus réconfortant qui soit.  « C’est deux amis, Claude Boutin et Serge Tremblay, qui avaient un ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES