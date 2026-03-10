Un nombre effarant de nids-de-poule à Saguenay

Comme à chaque redoux s’inscrivant à la fin de la saison hivernale, la ville de Saguenay rappelle aux citoyens l’importance de signaler tout nid-de-poule sur son territoire. Le nombre de signalements aurait d’ailleurs connu une hausse au cours des derniers jours.

Seulement depuis la semaine dernière, TVA Nouvelles indique que dix-sept signalements auraient été effectués à cet effet. En une journée, le boulevard du Saguenay a occasionné un lot important de crevaisons, soit environ une dizaine.

Les citoyens peuvent signaler les nids-de-poule en utilisant notamment le formulaire disponible sur le site web de la ville. Une équipe se rendra sur place pour colmater temporairement les endroits indiqués avec de l’asphalte posé à froid.

Les citoyens sont aussi invités à être le plus précis possible quant à la localisation du ou des nids-de-poule, et en donnant des précisions supplémentaires avec une courte description, la profondeur, le diamètre ou la largeur.