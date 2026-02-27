Veux-tu sortir au Musée du Fjord pour la relâche ?

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Du 2 au 8 mars 2026, la semaine de relâche prend des airs d’exploration scientifique au Musée du Fjord. Seul musée à caractère scientifique de la région, l’institution saguenéenne propose une programmation interactive pensée spécialement pour les familles, juste à temps pour occuper les curieux de tous âges.

« Notre mission est vraiment basée sur la science. On a du patrimoine, oui, mais notre coeur, c’est la science », rappelle Véronique Gagné, directrice Médiation, Action citoyenne et Services au public. Ici, on ne fait pas que regarder des vitrines : on manipule, on observe, on expérimente. « Ce n’est pas juste faire le tour d’un musée. Nos médiateurs scientifiques rencontrent les jeunes et on participe de manière concrète. »

L’activité vedette de la relâche : Exploration du plancton du Fjord. L’équipe est allée cueillir du plancton directement dans les eaux du Saguenay. Les visiteurs pourront préparer un échantillon, l’observer au microscope – même projeté sur écran géant – et identifier les espèces à l’aide de livrets scientifiques. Un dessin d’observation complétera l’expérience, comme de vrais chercheurs. « Plus on initie les jeunes tôt, plus on crée une relève scientifique », souligne Mme Gagné. Accessible dès 5 ans, l’activité saura captiver autant les enfants que les adultes.

Autre moment fort : la collation des poissons de l’Aquarium du Fjord, présentée les lundis, mercredis et vendredis à 13 h, sans oublier la plongée scientifique, où une plongeuse assure l’entretien de l’aquarium sous les yeux du public. Une incursion fascinante dans les coulisses du métier.

La visite permet aussi de découvrir Minéro en Safari, exposition temporaire présentée jusqu’au 24 mai, qui met en lumière les étonnantes ressemblances entre minéraux et animaux : fossiles, exosquelettes, pierres aux noms évocateurs comme l’oeil de tigre et phénomènes lumineux surprenants. Des jeux et animations spéciales viendront bonifier l’expérience pendant la relâche.

Aquarium, spectacle multimédia Voyage au coeur du fjord du Saguenay, exposition COPAC sur la généalogie : le Musée du Fjord s’affirme comme un véritable lieu de diffusion culturelle scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Profitez de 25 % de réduction sur l’entrée individuelle ou familiale durant la relâche. « On les attend, on est prêts », lance Véronique Gagné.

Une sortie éducative, immersive et résolument vivante pour transformer la relâche en aventure scientifique. Pour plus de détails sur le musée et ses activités, visitez leur site web ou leur page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.