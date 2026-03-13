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Saguenay–Lac-Saint-Jean

Hausse de l’engouement pour les formations à la chasse

Émile Boudreau
Le 13 mars 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Sécurité nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), dresse un bilan particulièrement positif de l’année 2025 pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au total, 3 931 personnes de la région ont suivi une formation de Sécurité nature, ce qui représente environ 6,4 % de l’ensemble des participants inscrits aux cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, à l’arc ou à l’arbalète, ainsi qu’au programme Biologie et chasse du dindon sauvage au Québec. Au total, 67 formations en classe ont été offertes dans la région grâce à l’implication de 23 moniteurs bénévoles.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est particulièrement démarqué par la participation des femmes qui comptent pour près de 35 % des personnes inscrites au cours d’initiation à l’arme à feu dans la région, une proportion supérieure à la moyenne provinciale établie à 29 %. Les jeunes ont également d’avantage participé aux formations offertes, représentant 32 % des participants de la région, là aussi bien au-dessus de la moyenne québécoise située à 23 %.

Selon la FédéCP, ces chiffres témoignent de l’intérêt soutenu des citoyens de la région pour la chasse, le tir sportif et pour une pratique sécuritaire et responsable de ces activités.

Une année record à l’échelle du Québec

L’année 2025 marque également un jalon important pour la formation à la chasse au Québec, avec près de 63 000 participants formés, un sommet jamais atteint.

« Atteindre près de 63 000 participants cette année à l’échelle du Québec est un signal très positif pour l’avenir de la chasse. Les résultats observés au Saguenay-Lac-Saint-Jean illustrent bien l’intérêt de la population pour la formation et pour une pratique responsable et bien encadrée. », a souligné Rémi Girard, responsable régional de la formation.

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