Une autre saga pour les Marquis

Le hockey sénior québécois est rempli d'anecdotes depuis sa création il y a 30 ans. À commencer par les joueurs en passant par les directeurs, propriétaires et partisans. Écrire un livre sur l'histoire de cette ligue comprendrait plusieurs chapitres et celui des Marquis de Jonquière, une des formations les plus vieilles du circuit, en aurait un assez rempli. Avec ces multiples conquêtes de championnats en saison et en séries, les Marquis de Jonquière ont également eu plusieurs sagas et un nouveau paragraphe s'est écrit la fin de semaine dernière.

Après une première moitié de campagne plus qu'intéressante, le ciel s'est assombri au-dessus des Marquis à partir de janvier. Les défaites se sont accumulées et l'équipe, qui apparaissait au deuxième rang du classement, a dégringolé au sixième rang, perdant entre autres six matchs de suite en février.

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse de régime, à commencer par le manque d'effectif. Durant toute cette saison de 36 parties, il n'a pas été possible pour l'organisation de présenter un alignement complet. Certains joueurs manquaient à l'appel, soit par blessures ou pour des raisons personnelles comme le travail. Cela devient difficile de créer une chimie à travers l'équipe et de permettre de progresser.

Lors du match de vendredi dernier, défaite de 4 à 0 devant Thetford Mines à domicile, plusieurs spectateurs sont sortis très déçus du Palais des sports se demandant s'ils allaient revenir pour les éliminatoires. Le spectacle présenté depuis quelques semaines était très en deçà de ce qu'on avait l'habitude de voir des Marquis.

Quelques heures après cette piètre performance, la direction a pris la décision de congédier l'entraîneur Alexandre Tremblay, tout juste avant le dernier match du calendrier régulier. Mais revirement de situation! Les joueurs refusent ce changement et menacent de ne pas se présenter pour le dernier duel à Québec. L'équipe revient sur sa décision et demande à Tremblay de revenir à son poste, ce qu'il accepte.

Perte de crédibilité

Depuis ce volte-face, les commentaires pleuvent sur les réseaux sociaux sur cette sortie des joueurs. Il est rare qu'une équipe complète se lève contre sa direction pour refuser un congédiement d'entraîneur. Sauf que, c'est la direction qui paraît mal dans cette situation…

Les actionnaires se retrouvent actuellement avec une énorme patate chaude dans les mains, à quelques jours du début des éliminatoires. Si les joueurs réclament haut et fort le retour de leur entraîneur, veulent-ils encore de la direction? À la fin de cette campagne, l'organisation des Marquis de Jonquière devra faire un sérieux lac à l'épaule et mettre cartes sur table.

Cette équipe où c'était un plaisir d'aller encourager est devenue depuis deux ans une équipe moyenne où le spectacle est loin d'être garanti. Les foules ont diminué énormément et pour la première fois en dix ans, Jonquière n'est plus l'équipe qui attire le plus dans la LNAH.

Avec le tas d'actionnaires derrière cette équipe, est-ce qu'un peu de promotion pour attirer de nouveaux spectateurs serait trop demandé?

Séries

J'oubliais… les séries débutent ce vendredi et les Marquis devront croiser le fer à nouveau face aux Éperviers de Sorel, champions des dernières séries. Les deux formations sont dans des directions complètement différentes et cela se poursuivra dans cette série. Éperviers en 4.