L’avis d’ébullition levé à Laterrière

L’avis d’ébullition en vigueur depuis mardi pour l’ensemble du réseau d’eau de Laterrière a été officiellement levé jeudi matin à 7 h 30. La mesure avait été imposée en raison de travaux réalisés à proximité du puits existant.

La levée de l’avis survient après la réception des résultats des tests de conformité. Les analyses ont confirmé que l’eau répond à toutes les normes de qualité en vigueur.

Les autorités municipales indiquent que les résidents peuvent consommer l’eau du robinet normalement dès maintenant.