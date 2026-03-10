SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 mars 2026

Faits divers

Saguenay

L'avis d'ébullition levé pour le secteur Shipshaw-Nord

Émile Boudreau
Le 10 mars 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’avis d’ébullition qui touchait le réseau d’aqueduc de Shipshaw‑Nord a été officiellement levé ce matin, à 7 h 45. La municipalité confirme que l’eau du robinet peut désormais être consommée normalement.

Selon les autorités municipales, les analyses effectuées en laboratoire ont démontré que la qualité de l’eau respecte toutes les normes en vigueur. Les résultats conformes ont été reçus tôt ce matin, permettant ainsi la levée de la mesure qui était en place depuis quelques jours. Les citoyens peuvent donc reprendre leurs habitudes sans avoir à faire bouillir l’eau avant consommation.

