L’avis d’ébullition levé pour le secteur Shipshaw-Nord

L’avis d’ébullition qui touchait le réseau d’aqueduc de Shipshaw‑Nord a été officiellement levé ce matin, à 7 h 45. La municipalité confirme que l’eau du robinet peut désormais être consommée normalement.

Selon les autorités municipales, les analyses effectuées en laboratoire ont démontré que la qualité de l’eau respecte toutes les normes en vigueur. Les résultats conformes ont été reçus tôt ce matin, permettant ainsi la levée de la mesure qui était en place depuis quelques jours. Les citoyens peuvent donc reprendre leurs habitudes sans avoir à faire bouillir l’eau avant consommation.