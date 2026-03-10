Valérie Maltais sacrée patineuse qui s’est le plus améliorée

La Saguenéenne Valérie Maltais a ajouté un honneur majeur à une saison déjà exceptionnelle en remportant le titre de « patineuse la plus améliorée de l’année 2025-2026 ». Cette distinction lui fut décernée dimanche par l’Union internationale de patinage (ISU) lors de la première édition des Prix du patinage de vitesse, rapporte Radio-Canada.

À 35 ans, Valérie Maltais vient d’ailleurs de conclure la meilleure saison de sa carrière. Dimanche, elle a terminé en 12ᵉ position aux Championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse sur longue piste, un résultat qui s’ajoute à une série de performances marquantes.

Durant les derniers mois, la patineuse s’est imposée sur le circuit de la Coupe du monde. Elle y a récolté cinq médailles individuelles, dont sa première médaille d’argent en carrière sur une distance individuelle.

De plus, elle a également brillé aux récents Jeux olympiques de Milan-Cortina en y a remporté la médaille d’or en poursuite par équipes, en plus de décrocher deux bronzes aux épreuves du 1500 m et du 3000 m.