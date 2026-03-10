Angine de Poitrine à Tout le monde en parle

Le duo de musiciens régionaux Angine de Poitrine a eu l’occasion de susciter davantage et même énormément de commentaires dimanche soir dernier, en étant invité à l’émission Tout le monde en parle animée par Guy A. Lepage.

Rappelons que le groupe originaire du Saguenay est formé de deux musiciens se présentant sous les pseudonymes de Khn de Poitrine et Klek de Poitrine. Le premier s’occupe des guitares microtonales, de la basse et de boucles sonores, tandis que le second assure la batterie et les rythmes complexes qui caractérisent leur musique.

Sur scène, les deux membres portent d’énormes masques en papier mâché et des costumes extravagants, transformant chaque concert en performance à mi-chemin entre le spectacle musical et l’art visuel.

Angine de Poitrine est bien connu dans la région, ayant notamment participé au festival La Noce. La carrière du duo a aussi pris un élan particulier en 2024 avec leur premier album intitulé Vol. 1. Dans les derniers mois de 2025, lors de la 20ᵉ édition du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ), le groupe a remporté le prestigieux prix « Artiste de l’année ».

À voir les tonnes de commentaires en lien avec leur passage à l’émission-phare de dimanche soir, Angine de Poitrine a une fois de plus remporté son pari. Le duo entreprenant d’ailleurs une percée en France et son album intitulé Vol.2 est attendu pour 2026.