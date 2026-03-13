Découvrir l’hiver québécois grâce aux Hivernades

L’hiver peut parfois être long et rude. C’est pourquoi chaque hiver, l’organisme Portes ouvertes sur le Lac propose aux nouveaux arrivants des journées d’initiation aux loisirs et aux sports d’hiver québécois. Regroupées sous le nom des Hivernades, ces activités visent à faire découvrir la saison froide sous un angle rassembleur.

« Ce sont des journées d’initiations pour les nouveaux arrivants et les immigrants aux loisirs et aux sports d’hiver propres au Québec », explique la coordonnatrice Christine Girard.

Trois journées sont organisées chaque année, une par MRC, donc la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy.

Les lieux varient d’une année à l’autre, selon les collaborations établies avec les organismes et clubs locaux.

« L’an dernier, dans Domaine-du-Roy, l’activité a eu lieu au Village boréal de Saint-Félicien. Cette année, elle a lieu au Tobo-Ski. En fonctionnant ainsi, ça permet chaque année de varier les activités proposées aux nouveaux arrivants », souligne Mme Girard.

L’objectif est aussi d’encourager les participants à revenir d’une année à l’autre pour découvrir de nouvelles disciplines.

Les Hivernades sont offertes gratuitement, tout comme l’équipement requis.

« On veut vraiment leur permettre d’essayer nos loisirs d’hiver. Lorsque de l’équipement est nécessaire, par exemple pour faire du patin ou du ski, l’équipement est prêté gratuitement aussi. »

Intégration

Au-delà de la découverte sportive, l’initiative vise à favoriser l’intégration.

« Au Québec, l’hiver est là longtemps, pratiquement six mois par année. Même les Québécois chialent contre l’hiver, on trouve ça long, on trouve ça difficile des fois. Donc imaginez des gens qui arrivent de pays où il n’y a pas de neige, où il fait chaud, ça peut être un choc pour eux. »

L’organisme souhaite ainsi aider les nouveaux arrivants à apprivoiser la saison froide.

« On veut que ceux qui viennent s’établir ici se sentent bien, qu’ils développent des intérêts envers les loisirs d’ici. On veut leur faire apprécier les beautés de l’hiver. »

Selon Mme Girard, ces journées contribuent aussi à briser l’isolement.

« En faisant les Hivernades, les immigrants créent des liens entre eux, mais aussi avec les gens d’ici. Ça les intègre mieux à la communauté. »

Si aucune statistique ne permet de mesurer les retombées à long terme, certaines expériences témoignent d’un impact durable.

« Il y a quelques années, après une activité de curling, une ou deux personnes se sont inscrites pour retourner jouer. Peut-être que ça arrive dans d’autres clubs, mais je ne peux pas m’avancer davantage », mentionne-t-elle.

Le taux de participation demeure stable, avec environ une centaine de personnes chaque année.