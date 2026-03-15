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Dimanche, 15 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 28 s

Geny & Matt passent à la vitesse supérieure avec un premier album

Charles-Antoine Desmeules
Le 15 mars 2026 — Modifié à 20 h 42 min le 14 mars 2026
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La chanteuse originaire de Saguenay, Geneviève Gauthier, présente cette année son tout premier album réalisé au sein du duo qu’elle forme avec son conjoint, Mathieu Laberge. Intitulé Geny & Matt : Deux voix, un seul univers, l’album propose des œuvres planantes et réconfortantes, puisant dans l’énergie fusionnelle des deux artistes. 

Ayant pris son essor durant la pandémie, le duo offre ici un album qui permet aux auditeurs de se laisser porter par des vagues de sons alternatifs, folk et pop du début à la fin. 

« On est contents d’enfin exister sur la grande toile de l’Internet et que notre musique puisse enfin avoir la possibilité d’être écoutée à travers le monde entier. C’est capoté de pouvoir être enfin dans vos foyers! », expriment Geny & Matt. 

Depuis ses débuts, la mission du duo est d’offrir à son public un moment d’évasion et de connexion sincère, alliant humour, authenticité et sensibilité musicale. 

À travers une série de rendez-vous musicaux hebdomadaires sur Facebook, présentés pendant 16 vendredis consécutifs, Geny et Matt ont pu totaliser plus de 50 000 vues sur leur page, leur permettant ainsi de se bâtir une base de supporteurs solide et de financer leur premier EP via Patreon. L’appui continuel du public et son énergie ont poussé les deux chanteurs à concrétiser leur projet et à atteindre un niveau supérieur en tant qu’artistes. 

Dans ce nouvel album, le duo se permet d’explorer des thèmes introspectifs et émotionnels tout en demeurant accessible à un large public. 

La chanson phare de l’album, Work It Out, trace un chemin à travers les défis modernes de l’amour : la peur de l’engagement, le poids des blessures passées et la vulnérabilité nécessaire pour construire une relation sincère. Inspirée des récits de proches naviguant dans le monde du dating et des applications, Work It Out rappelle qu’aimer demande parfois des compromis et qu’à deux, on peut apprendre à faire tomber les murs. 

Geny & Matt se disent également profondément attachés à leur communauté. Dans un esprit de partage, ils ont créé Les Découvertes de Geny & Matt, une plateforme visant à mettre en lumière les nouveaux talents de la scène québécoise. 

Pour écouter l’album, il suffit de rechercher Geny & Matt sur la plateforme d’écoute de votre choix. 

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