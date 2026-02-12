L’administration Boivin ramasse les pots cassés

Même s’il s’en défend, le maire de Saguenay, Luc Boivin, devra bien un jour l’admettre. Son administration aura beaucoup à faire pour ramasser les morceaux d’un mandat désastreux de l’équipe précédente.

On en a eu un autre exemple récemment quand l’administration municipale s’est tardivement aperçue que la compagnie indonésienne, Domtar, avait transféré des actifs dans une de ses compagnies à numéro. Tout ça est en concordance avec le rapport du vérificateur général, Jonathan Desbiens, concernant la gestion du plan triennal. On se demande s’il n’y avait pas, chez le dernier conseil géré par l’ex-mairesse, Julie Dufour, un consensus de l’immobilisme. On décrétait des centaines de millions de dollars pour autoriser des travaux qui ne sont toujours pas réalisés.

D’autres poursuites

En fait, quand on se penche sur le mandat de quatre ans de la dernière administration, les congédiements et déplacements de cadres ont pris toute l’attention aux dépens du développement de la ville.

Autant au cabinet de la mairesse qu’au sein de la direction générale, les changements opérés touchaient des individus bien plus que des projets.

Congédiement de la directrice des affaires juridiques et vérificatrice générale, congédiement du DG de la Société des transports; embauche d’un directeur général et d’un directeur adjoint pour remplacer du personnel-cadre qu’on a tout de même dû garder pendant plus d’un an avec l’ensemble de leurs conditions de travail.

Des millions de dollars en vain

Les millions de dollars que la ville devra débourser pour compenser des fonctionnaires injustement congédiés et tous les montants devant couvrir les frais d’avocats accordés à la mairesse par son comité exécutif auraient pu sûrement être mieux employés. Comme pour régler le dossier de Loge m’entraide, par exemple, et pour établir un plan de reconstruction d’un stationnement à étages au centre-ville.

Rareté des ressources

Et en l’absence de nouvelles entreprises dans nos parcs industriels, il faudra s’assurer de conserver celles qui s’arrachent les rares ressources en main-d’œuvre. L’excellente initiative du maire Boivin, dans le dossier Domtar, l’illustre très bien. La métropole régionale doit étendre son leadership et convaincre les autres niveaux de gouvernement de réviser la loi sur les immigrants temporaires. Une autre décision précipitée du gouvernement de la CAQ qui va à l’encontre du développement économique des régions.

Modernisation

Le maire a-t-il des raisons de se réjouir de la préparation d’un budget dont la hausse se situe parmi les plus élevées de tout le Québec? Peut-il féliciter sa direction générale pour une modernisation qui s’est traduite par une augmentation du nombre de cadres comme du nombre d’employés à temps plein à Saguenay?

Les Saguenéens et Saguenéennes ont voté pour que la ville reprenne le contrôle des dépenses. Le maire a promis en campagne qu’il limiterait l’augmentation du compte de taxes et qu’il assurerait l’imputabilité des hauts fonctionnaires et des élus. Preuve qu’il avait déjà une bonne idée qu’il faudrait réparer des pots cassés une fois parvenus au pouvoir.