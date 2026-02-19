Les conservateurs ravis

À quatre jours du résultat dans l’élection partielle de Chicoutimi, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, et sa candidate, Catherine Morissette, ont rencontré ce jeudi le maire de la Ville de Saguenay, Luc Boivin, à l’hôtel de ville de Saguenay.

Cette rencontre a permis aux représentants du PCQ d’aborder plusieurs enjeux prioritaires de leur campagne avec la municipalité. Les échanges ont notamment porté sur les infrastructures, le développement économique régional, les besoins des entreprises ainsi que sur les attentes de la Ville à l’égard du gouvernement du Québec.

Selon la candidate conservatrice, la priorité du parti est claire: il faut travailler en collaboration avec les élus municipaux pour faire avancer concrètement les dossiers qui comptent pour les citoyens de Chicoutimi. Mentionnons que la rencontre s’est conclue avec un moment émotif, alors que le maire Boivin a profité de la visite de M. Duhaime pour lui faire une surprise en lui présentant des objets et souvenirs liés à son arrière-grand-père, qui a été maire de Chicoutimi et médecin dans la région.