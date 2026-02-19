Le PQ dans la dernière ligne droite

Quatre jours, c’est tout ce qui reste avant la fin de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Malgré les sondages qui la positionnent comme gagnante, la candidate du Parti québécois (PQ), Marie-Karlynn Laflamme, ne lâche pas le morceau.

En présence de sympathisants à la cause péquiste dans son bureau électoral de la rue Racine, Mme Laflamme a voulu souligner la présence de son parti dans la circonscription durant les 33 derniers jours, alors que des centaines de bénévoles péquistes sont allés cogner à des milliers de portes et se sont fait répondre avec un accueil caractéristique des gens d’ici.

« Pour vous donner une petit incursion dans ma campagne électorale, on a cogné, les bénévoles et moi, à au moins 6000 portes sur le territoire. Les bénévoles étaient nombreux, ils venaient de Chicoutimi, mais ils venaient aussi de partout au Québec, on en a compté au moins 300 différents. On a eu un accueil chaleureux partout où on est passé », relate d'abord Mme Laflamme.

Pour appuyer sa candidate, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, était également présent ce jeudi en plein cœur de la circonscription. Le député de la circonscription de Camille-Laurin a profité de sa présence pour encourager les électeurs à aller voter, plus particulièrement pour son parti, qui historiquement a fait rayonner la région, et pour sa candidate, qui représenterait le mieux les citoyens et leurs intérêts à Québec.

« C'est ça l'invitation, c'est de renouer avec la solidité de ce que le parti québécois a toujours offert au gens de Chicoutimi. Je ne cache pas qu'à mes yeux, Marie-Karlynn est un ajout important et déterminant pour la suite. C'est certain qu'elle offrira une vois très audible pour Chicoutimi, ça ferait du bien! », admet-il.

Questionné sur les différents qu’ils ont eu avec le Parti conservateur du Québec (PCQ) et sa candidate, Catherine Morissette, notamment dans le dossier des cartons politiques controversés, PSPP n’en démort pas: la meilleure candidate pour les citoyens de Chicoutimi demeure Marie-Karlynn Laflamme, grâce à son éthique de travail exemplaire.

Rappelons qu'il reste quatre jours aux citoyens de Chicoutimi avant de faire leur choix final dans cette élection partielle, qui prendra fin le 23 février prochain.