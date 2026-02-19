Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est de passage à Chicoutimi

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mario Cecchini, était de passage à Chicoutimi aujourd’hui dans le cadre de sa tournée annuelle dans les différentes villes du circuit, une visite qui lui a permis de rencontrer les dirigeants des Saguenéens de Chicoutimi et d’aborder différents enjeux touchant la ligue, dont l’avenir du Centre Georges-Vézina.

Les Saguenéens de Chicoutimi sont, selon lui, une équipe phare de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et exercent un impact important au sein de la ligue.

« Les Saguenéens font partie de l’histoire. C’est une équipe qui joue un grand rôle au sein de la ligue. »

Des initiatives telles que le moitié-moitié sont également des éléments qui contribuent au développement et à l’attractivité de la ligue et qui méritent d’être soulignées.

« Ça a permis de créer une classe scolaire où les étudiants-athlètes sont encore plus à l’aise et mieux encadrés, favorisant ainsi un meilleur apprentissage. On présume donc que cela s’accompagne de meilleurs résultats et que le programme devient également plus attrayant pour les joueurs. Je sais que le concept et son fonctionnement ont aussi été partagés avec les autres clubs, donc ce ne sont que de bonnes nouvelles en ce qui me concerne. »

Rénovation du Centre Georges-Vézina

M. Cecchini profitera de ce séjour dans la région pour rencontrer le maire de Chicoutimi, Luc Boivin, et abordera avec lui les questions entourant le Centre Georges-Vézina.

« J’ai hâte d’entendre la position de chacun. […] Mon interlocuteur, pour ma part, c’est le gouvernement du Québec et l’Union des municipalités au sens large. Je comprends les hôpitaux, je comprends les écoles et je ne nie pas l’importance de tout ça. Ce que je dis, par contre, c’est qu’à un moment donné, quand les bâtiments ont 70 ou 80 ans, il faut que ce soit à notre tour aussi de voir ce qu’on peut faire pour les remettre au goût du jour. Je pense que c’est légitime », estime le commissaire.

Quatre scénarios ont été présentés mardi dernier quant à l’avenir de l’aréna. Le premier propose des rénovations au coût de 11,8 M$, avec des glaces maintenues au Centre Georges-Vézina et au Pavillon de l’agriculture.

Un deuxième scénario prévoit la construction d’un complexe neuf comprenant deux glaces pour un investissement de 107 M$.

Une troisième option suggère la construction d’une nouvelle patinoire de format standard pour le hockey au coût de 72,5 M$, accompagnée de la démolition du Pavillon de l’agriculture, tout en conservant le Centre Georges-Vézina pour le patinage de vitesse.

Enfin, un dernier scénario mise sur une rénovation et un agrandissement évalués à 42 M$.

La LHJMQ sur la bonne voie

Malgré le retrait de quatre matchs au calendrier des équipes, ramenant le total à 36 parties pour l’ensemble du circuit, la LHJMQ a tout de même su atteindre des niveaux significatifs en termes d’assistance.

Depuis son entrée en poste il y a trois ans, M. Cecchini explique que les foules ne cessent d’augmenter. Quelque 2,5 M de spectateurs ont été dénombrés lors de la saison dernière.

« C’est la troisième fois en 55 ans qu’on observe quatre années consécutives de croissance. Ça n’arrive pas souvent, alors nous sommes dans un bon cycle depuis 2023. »

Le commissaire Cecchini poursuivra sa tournée demain et effectuera son prochain arrêt chez les Phœnix de Sherbrooke.