Le projet de 100 logements voit enfin le jour à Saguenay

Après avoir confirmé l’obtention, en août dernier, du projet de 100 logements abordables de la part de Mission Unitaînés, la Ville de Saguenay a enfin pu procéder à la pelletée de terre officielle, jeudi. Le montage financier totalise 32,5 M$.

Le nouveau milieu de vie prendra place à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Sainte-Émilie, à Jonquière. C’est l’organisme Hébergement Plus qui assurera la gestion et le maintien du bâtiment, réservé aux aînés autonomes, et dont les travaux devraient être terminés au printemps 2027. En point de presse à ce propos, la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Caroline Sauriol, s’est réjouie de la nouvelle.

« On a finalement réussi avec le terrain sur le boulevard René-Lévesque et on est bien content que ça fonctionne. La construction a débuté, mais c’est la difficulté à trouver un terrain qui a amené des délais », rapporte-t-elle.

Rappelons que par le passé, l’administration de la Ville avait été critiquée pour ne pas avoir soumis la candidature de Saguenay lors de l’annonce de la première phase des projets en 2024. C’est qu’à ce moment, Saguenay n’avait pas de terrain à offrir, ce qui a retardé le processus. Le maire actuel, Luc Boivin, remet les pendules à l’heure quant à cette situation.

« Le défi à Saguenay, c’est de trouver des terrains. Il faut bonifier la réserve foncière pour rendre du terrain disponible, afin de construire davantage à Saguenay. Dans mes 100 premiers jours, je peux vous dire qu’il s’agit de quelque chose qui a été adressé avec le comité d’urbanisme. On est dedans plus qu’à temps plein », assure-t-il.

L’immeuble comprendra donc 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d’une génératrice en cas de panne de courant et d’une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. La location sera de 650 à 700$ par mois. Mme Sauriol a aussi fait mention du fait que plusieurs centaines de personnes sont en attente d'un logement du côté de l'Office d'habitation et que les besoins sont grands. Les gens intéressés peuvent d'ailleurs contacter Hébergement plus ou l'OMH.

La somme de 32,5 M$ comprend des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Pour sa part, la Ville de Saguenay cédera le terrain, offrira certains congés de taxes et assumera les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d’administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier.

Ce projet s'’inscrit dans la deuxième phase de projets pilotés par Mission Unitaînés, laquelle vise à livrer 600 logements sociaux et abordables supplémentaires, dans 6 villes du Québec, d’ici les deux prochaines années.