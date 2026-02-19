Catherine Morissette défend les PME et le développement régional

À quelques jours de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi, la candidate conservatrice, Catherine Morissette, a présenté une de ses priorités : une économie locale forte avant un référendum.

Selon la candidate conservatrice, les gens qu’elle rencontre lors de son porte-à-porte sont clairs : personne ne veut d’un référendum. Ces mêmes gens mentionnent également à Mme Morissette que la situation économique est dure pour les contribuables. Pour régler ce problème, la candidate souhaite « faire respirer » les PME, qui sont les poumons économiques de la région.

Également, Catherine Morissette fait état de la situation des PME. Selon elle, ce sont 60 000 entrepreneurs qui ont abandonné leurs projets en 20 ans, notamment dû au manque de main-d’œuvre et à la fiscalité. La candidate conservatrice tient mordicus à défendre le tissu économique de la région.

Catherine Morissette était accompagnée par son chef, Éric Duhaime, qui a profité de la présence des médias pour faire un appel aux urnes, alors qu'un fort pourcentage de citoyens risque de ne pas exercer son droit de vote selon lui.

« Le vrais sondage, c’est sûr que ça va être lundi, et c’est ça qui est le plus fondamental. », a déclaré Éric Duhaime.

Rappelons que les électeurs devront choisir leur député le 23 février prochain, alors que Catherine Morissette du PCQ, Marie-Karlynn Laflamme du PQ, Jeanne Palardy de QS, Francis Tremblay de la CAQ, Tricia Murray du PLQ, Olivier Dion de Climat Québec et François Sabourin du PPQ tenteront de représenter la circonscription et ses citoyens à l’Assemblée nationale.