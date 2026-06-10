« Parlons de la gestion du lac Saint-Jean » : Rio Tinto invite la population

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Les 15 et 16 juin 2026, la population est invitée à assister au panel de discussion « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean », qui aura lieu à Saint-Prime et à Alma.

Cette rencontre de 16 h à 18 h abordera notamment :

Les réalités opérationnelles de la gestion du lac

Les impacts et l’influence des changements climatiques

Le scénario de gestion des eaux du lac proposé pour 2028-2037

La co-construction du scénario de gestion des eaux du lac réalisée avec le milieu

Cette initiative a lieu dans le cadre du renouvellement du décret du Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037 de Rio Tinto, alors que le scénario de gestion des eaux du lac représente, dans son étude d’impact, une mesure pour atténuer l’érosion, tout en conciliant les différents usages du lac.

Animé par Louis Arcand, le panel réunira des experts de Rio Tinto et de WSP, ainsi qu’un représentant du milieu, de l’organisme Un lac pour tous. La formule prévoit une période d’échanges avec les participants, suivie d’un moment informel permettant de poursuivre les discussions avec les panélistes.

Vous vous posez des questions sur certaines décisions qui sont prises quant à la gestion du lac? Vous vous demandez, par exemple, si Rio Tinto est en mesure de gérer toutes les crues printanières? Si les changements climatiques entraîneront des ajustements à la gestion du lac? Ou encore si la montée contrôlée du niveau du lac au-delà de 16,5 pieds pourrait être reconduite à partir de 2028? Cette rencontre sera l’occasion d’apporter des réponses aux questions de la population au sujet de la gestion du lac Saint-Jean.

La gestion du lac Saint-Jean est technique et complexe. Rio Tinto souhaite rendre une information plus accessible et compréhensible pour tous, permettant à chaque personne de se forger une opinion éclairée, dans un esprit d’ouverture et de transparence.

C’est un rendez-vous :

15 juin à St-Prime – Vieux Couvent

16 juin à Alma – Dam-en-Terre, salle François-Larochelle*

Accueil dès 15 h 30 | Début du panel à 16 h

Des collations et rafraîchissements seront offerts.

* Présence de la Télé du Haut-du-Lac pour une captation vidéo.

Afin d’assurer votre place, il est préférable de vous inscrire :

energie.riotinto.com/decret

Rendre l’étude d’impact plus accessible

Rio Tinto a déposé en janvier 2026 son étude d’impact pour le Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037 auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques.

L’entreprise poursuit néanmoins le dialogue avec la communauté en veillant à rendre l’information de celle-ci plus accessible, pour une meilleure compréhension des concepts plus techniques liés à la gestion du lac Saint Jean et au renouvellement du décret en général.

L’événement « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean » s’inscrit dans cette démarche actuelle de vulgarisation visant à faciliter l’appropriation du Programme par la population et à répondre aux préoccupations exprimées.

En complément du panel de discussion « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean », des vidéos sont également disponibles :

Vidéo-documentaire (9 min) – démystifiant plusieurs aspects du Programme : Les objectifs d'un Programme et d'un décret Ce qui en fait une démarche avant-gardiste Le territoire couvert La collaboration avec le milieu et le rôle essentiel du riverain La gestion de l'érosion sur les terres publiques Les impacts positifs du Programme Son évolution constante au fil des années



Vidéo-témoignage (7 min) – sur l’implication et l’influence concrètes de la communauté dans l’étude d’impact

À l’été 2026, une vidéo explicative sur les techniques d’intervention proposées dans l’étude d’impact sera disponible sur la chaine Youtube « Rio Tinto – Saguenay-Lac-Saint-Jean ».

L’ensemble de la documentation liée au renouvellement du décret du Programme et la démarche participative est disponible sur le site Web d’Énergie Électrique.

Un processus de renouvellement de décret toujours en cours

Après plus de deux ans de consultation avec les communautés allochtone et autochtone ayant permis de recueillir près de 4200 commentaires, le processus de renouvellement de décret se poursuit.

Cette démarche participative, d’une ampleur inégalée pour Rio Tinto dans la région, a permis de faire évoluer concrètement les orientations présentées dans l’étude d’impact. Celle-ci repose en partie sur un travail de co-construction réalisé avec un comité consultatif du milieu composé d’une trentaine de représentant(e)s des différents usages du lac Saint-Jean.

Parmi les ajustements proposés par rapport au Programme actuel :

Une plus grande flexibilité dans les techniques d’intervention possibles – en bonifiant le nombre de techniques et en utilisant des matériaux alternatifs;

Un processus décisionnel plus clair et robuste de l’approche de gestion de l’érosion – incluant aussi la décision de non-intervention;

Un scénario de gestion des niveaux d’eau optimisé, plus résilient aux changements climatiques et qui concilie davantage les différents usages – en abandonnant la montée contrôlée possible à 17 pieds l’été, en maintenant une limite à 15,5 pieds à l’automne et un niveau supérieur à 14 pieds en été favorisant la navigation, et en augmentant le niveau minimum à 3 pieds en hiver pour la protection des prises d’eau.

Le décret actuel prendra fin en décembre 2027. Rappelons que le Programme, qui existe depuis 1986, est encadré par des décrets de 10 ans pour adresser les situations d’érosion en lien avec le rehaussement des eaux du lac Saint-Jean. L’étude d’impact déposée porte ainsi précisément sur les impacts des travaux envisagés pour la prochaine période.

Pour continuer à être informé sur le processus en cours et la documentation disponible, abonnez-vous à l’infolettre Berges en bref en cliquant ICI.

