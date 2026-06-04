Un printemps extraordinaire!

Les partisans de hockey seront unanimes : le printemps 2026 aura été très occupé et au-delà des attentes. Bien que plusieurs espéraient encore du hockey de séries en juin, le tout s’est terminé vendredi dernier avec l’élimination du Canadien de Montréal et des Saguenéens de Chicoutimi. Faisons un résumé de ce beau printemps.

Saguenéens

Les attentes étaient hautes cette saison pour Yanick Jean et les Saguenéens de Chicoutimi. Depuis déjà quatre ans, nous pouvions voir cette formation évoluer et s’améliorer avec comme objectif un championnat en 2026.

À la fin de la saison régulière, la récolte de 49 victoires et 103 points les mettait seulement un petit point derrière les Wildcats de Moncton, ce qui pouvait laisser espérer de grandes choses.

Sans surprise, les deux premières rondes éliminatoires ont été une balade dans le parc pour les Bleus. Quatre petits matchs contre les Mooseheads de Halifax et même scénario face aux Remparts de Québec.

L’action a débuté lors de la demi-finale contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Champions de l’association Ouest devant Blainville-Boisbriand et Drummondville, les Huskies n’étaient pas une équipe à prendre à la légère. Et les Saguenéens l’ont appris rapidement lors du premier match de la série à Chicoutimi, alors que la formation de l’Abitibi a menotté l’attaque chicoutimienne, ne donnant qu’un seul but.

Bien que les Saguenéens aient remporté cette série en six rencontres, plusieurs points d’interrogation demeuraient quant à l’apport offensif de certains piliers de l’équipe. Maxim Massé, champion marqueur avec 51 buts et 102 points en saison, n’était pas l’ombre de lui-même. Mais il s’est tout de même démarqué avec quelques buts importants.

En finale contre Moncton, c’était le « VRAI » test. Après quatre rencontres, c’était l’égalité 2 à 2 et c’était pratiquement impossible de déterminer qui allait gagner.

Mais dans le cinquième match, la fameuse étincelle attendue a surgi! En retard 4-0, Chicoutimi revient de l’arrière pour finalement l’emporter 7 à 6. Le reste fait partie de l’histoire alors que le trophée Gilles-Courteau est soulevé devant un Centre Georges-Vézina plein à craquer.

Bien que les festivités pussent enfin débuter, il restait une dernière mission à accomplir : le tournoi de la coupe Memorial. Malheureusement, les Saguenéens ont baissé pavillon en demi-finale contre Everett, qui eux se sont inclinés face aux Rangers de Kitchener en grande finale.

Malgré tout, on peut dire mission accomplie pour Yanick Jean et toute l’organisation pour avoir ramené un championnat à Chicoutimi, un premier depuis 1994.

Canadien

Après une campagne de 106 points, le Canadien de Montréal nous a tenus au bout de notre chaise ce printemps avec ce beau périple jusqu’en finale de conférence.

Le premier tour contre le Lightning de Tampa Bay, remporté en sept parties, fut une véritable guerre de tranchée entre les vétérans et la jeunesse. Par la suite, la surprise de la saison, les Sabres de Buffalo, ont subi le même sort face à des Canadiens en pleine confiance et un Jakub Dobes étincelant.

Toutefois, les Hurricanes de la Caroline, bâtis pour remporter les grands honneurs, ont mis fin au parcours du CH en cinq rencontres.

Bien que cette élimination puisse être frustrante pour certains, globalement, le Tricolore a connu une saison au-dessus des attentes. Il met la barre haute pour les prochaines années.

Maintenant, place au beau temps et aux sports d’été!