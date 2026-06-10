SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 5 s

Nouvelle interdiction des feux à ciel ouvert dans toute la région

Le 10 juin 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En raison des conditions météorologiques actuelles, le ministère de la Sécurité intérieure, en collaboration avec la SOPFEU, décrète une interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt sur l’ensemble du territoire régional.

Cette décision survient quelques jours seulement après la levée d’une première interdiction qui avait été en vigueur la semaine dernière. Cette fois-ci, la mesure s’applique à toutes les municipalités régionales de comté (MRC) de la région, élargissant ainsi la portée des restrictions.

Il est donc interdit d’allumer tout feu susceptible de brûler librement ou de se propager. Les feux de camp, les feux d’artifice ainsi que l’utilisation d’appareils produisant des étincelles ou des flammèches figurent parmi les activités proscrites. En revanche, les feux effectués dans des installations munies de pare-étincelles et installées sur un sol minéral demeurent autorisés. Les autorités rappellent que toute personne contrevenant à cette ordonnance s’expose à une amende, en plus des frais applicables.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la SOPFEU indique que plusieurs secteurs continuent de s’assécher, ce qui fait grimper le danger d’incendie à des niveaux variant de très élevé à extrême par endroits. L’organisme précise toutefois que des précipitations attendues au cours des prochains jours pourraient modifier rapidement la situation et entraîner des variations du danger.

Malgré ces conditions, aucun feu de forêt n’est actuellement en activité dans les régions visées par l’interdiction. Depuis le début de la saison de protection, 201 incendies ont été recensés, ayant affecté une superficie de 193,3 hectares. À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même date s’élève à 232 incendies pour une superficie brûlée de 101 620,5 hectares.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sauter du pont de chemin de fer : un jeu dangereux…qui se termine bien
Publié à 12h00

Sauter du pont de chemin de fer : un jeu dangereux…qui se termine bien

Le temps chaud donne l’occasion de se rafraîchir, mais les façons de le faire ne sont peut-être pas toutes judicieuses, du moins si on en croit une intervention de sauvetage menée mardi par un policier.  Une bande de jeunes avait entrepris mardi en fin de journée, vers 16h50, de sauter du haut du pont de chemin de fer, qui surplombe la ...

LIRE LA SUITE

L’homme retrouvé lundi dans un sentier de VTT a été abattu par balle
Publié à 9h30

L’homme retrouvé lundi dans un sentier de VTT a été abattu par balle

L’homme de 45 ans, dont le corps avait été retrouvé lundi soir dans un sentier de VTT de l’arrondissement de Jonquière, est décédé après avoir été atteint par des projectiles d’arme à feu, ont confirmé les autorités. La macabre découverte avait été faite dans un secteur boisé situé à proximité de la centrale de Chute-à-Caron. Alertés, les ...

LIRE LA SUITE

Restrictions temporaires à Shipshaw Nord et Chicoutimi Nord
Publié à 7h15

Restrictions temporaires à Shipshaw Nord et Chicoutimi Nord

La Ville de Saguenay demande aux citoyens de Shipshaw‑Nord, ainsi qu’à une partie de ceux résidant à Chicoutimi‑Nord, de limiter leur consommation d’eau potable aux usages essentiels. Cette mesure restera est en vigueur jusqu’à samedi. Les activités de base comme l’alimentation, la douche, la lessive et le lavage de la vaisselle peuvent se ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES