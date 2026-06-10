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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 54s

Chute-à-Caron

L’homme retrouvé lundi dans un sentier de VTT a été abattu par balle

Le 10 juin 2026 — Modifié à 09 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’homme de 45 ans, dont le corps avait été retrouvé lundi soir dans un sentier de VTT de l’arrondissement de Jonquière, est décédé après avoir été atteint par des projectiles d’arme à feu, ont confirmé les autorités.

La macabre découverte avait été faite dans un secteur boisé situé à proximité de la centrale de Chute-à-Caron. Alertés, les policiers ont rapidement érigé un large périmètre de sécurité, afin de protéger la scène et de permettre aux enquêteurs de recueillir des éléments de preuve.

Les opérations se sont poursuivies jusqu’au mardi après-midi, moment où la scène a finalement été levée. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, les enquêteurs ont quitté les lieux après avoir amassé des indices jugés importants pour la suite de l’enquête.

Malgré la nature violente de l’événement, la SQ a tenu à préciser qu’aucun lien n’a été établi avec la guerre des redevances opposant actuellement divers groupes criminalisés dans la région. Les policiers affirment également que cette affaire est sans lien avec un autre dossier impliquant la découverte d’un corps dans l’arrondissement de La Baie, survenue la veille.

À ce stade-ci, aucun suspect ni personne d’intérêt n’a été identifié. L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce décès. Le coroner Martin Côté a été mandaté pour mener une enquête indépendante.

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