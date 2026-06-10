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Mercredi, 10 juin 2026

Économie

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Bilan d’Investissement Québec

Plus de 413 millions de dollars investis au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le 10 juin 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Investissement Québec a présenté, hier, le bilan de ses activités dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’exercice financier 2025-2026.

Selon les données divulguées par la société d’État, des projets totalisant plus de 2 milliards de dollars ont été soutenus dans la région, grâce à un financement dépassant les 413 millions de dollars.

« Investissement Québec est présent auprès des entreprises pour naviguer en ces temps incertains, et nous continuerons de l'être. Nous sommes là pour que la vision des entrepreneurs devienne réalité, tout en dosant le risque. Nous sommes là à long terme, parce que la réussite peut prendre du temps. Et nous serons là parce qu'une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui prospère, par la richesse et les emplois qu'elle crée, entraîne avec elle ses employés, ses fournisseurs, sa communauté, et le Québec tout entier. », a souligné Bicha Ngo, présidente-directrice d'Investissement Québec.

Au cours de la dernière année, l’organisme a également misé sur l’innovation comme levier de croissance. Au total, 43 accompagnements ont été réalisés auprès d’entreprises régionales afin de leur permettre d’intégrer de nouvelles technologies, d’adopter l’intelligence artificielle, de développer des produits plus durables, d’améliorer leur productivité ou encore d’entreprendre leur transformation numérique.

Par ailleurs, Investissement Québec International a mené 68 accompagnements à l’exportation dans la région. Ces interventions visaient à soutenir les entreprises dans leurs démarches pour accéder à de nouveaux marchés, tant à l’étranger que dans le reste du Canada. Ces efforts se sont traduits par des ventes hors Québec totalisant plus de 6 millions de dollars pour les entreprises accompagnées.

Enfin, l’exercice 2025-2026 d’Investissement Québec a également été marqué par la confirmation de plus de 2 milliards de dollars en investissements directs étrangers ou en réinvestissements de filiales de sociétés étrangères dans la région.

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