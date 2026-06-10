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Le Forum national sur la vérité et la réconciliation s’ouvre à l’UQAC

Le 10 juin 2026 — Modifié à 12 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La 10e édition du Forum national sur la vérité et la réconciliation débute aujourd’hui à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Jusqu’au 12 juin, le campus accueillera leaders autochtones, membres des communautés, universitaires, étudiantes et étudiants venus des quatre coins du Canada.

Placée sous le thème « Vent de changement », cette édition propose une programmation articulée autour de conférences, d’ateliers, de cercles de partage et d’activités culturelles. Les discussions porteront notamment sur la décolonisation des savoirs, la sécurisation culturelle, la transmission des connaissances, ainsi que des enjeux en éducation et en santé. Le Forum se veut ainsi un espace de dialogue et de mobilisation, fondé sur l’écoute, le respect et la coconstruction.

« Nous sommes convaincus que la réconciliation passe par des gestes concrets, enracinés dans l’écoute, la reconnaissance et la coresponsabilité. Accueillir ce forum, c’est offrir un espace pour approfondir notre compréhension des réalités autochtones et réaffirmer collectivement notre volonté d’avancer vers un avenir plus juste et solidaire. », souligne le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson.

En prélude à l’ouverture officielle du Forum, les participantes et participants ont d’ailleurs pris part, hier, à une activité immersive au sein de la communauté de Mashteuiatsh. Cette expérience visait à faire découvrir la culture des Pekuakamiulnuatsh et à amorcer une démarche d’apprentissage ancrée dans le territoire.

Présidé par la sénatrice Michèle Audette, le Forum souligne également son 10e anniversaire, une étape symbolique qui témoigne de l’évolution et de la portée grandissante de l’événement.

« Depuis sa création, le Forum est devenu un espace essentiel de dialogue, de réflexion et d’action. Cette 10e édition marque un moment charnière pour reconnaître le chemin parcouru et renouveler notre engagement collectif à bâtir des milieux inclusifs, respectueux des savoirs autochtones et fondés sur la réciprocité. », a-t-elle affirmé.

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