Potentielle mort suspecte à La Baie

Un corps a été retrouvé dimanche avant-midi près des berges, à proximité du chemin de la Batture, dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la mort pourrait s’avérer suspecte.

Plusieurs policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont été déployés sur les lieux au cours de la journée afin d’analyser la scène et de recueillir des éléments d’information.

Le SPS a indiqué que les circonstances entourant cette découverte sont toujours en cours d’analyse. Les autorités soutiennent qu’il est encore trop tôt pour déterminer avec certitude la nature du décès, notamment s’il s’agit bel et bien d’un cas de mort suspecte.

Compte tenu des éléments en jeu, la Sûreté du Québec a été appelée à prêter main-forte à l’enquête. Un coroner a également été assigné au dossier. L’identité de la personne retrouvée n’a pas encore été confirmée au moment d’écrire ces lignes.